Sahte Ehliyet Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Girne’de meydana gelen “Resmi Sahte Belge Düzenleme, Resmi Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Kayıt Temini ve Sahtekarlıkla Para Temini” suçlarından tutuklanan M.R. ile M.D.S.I. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Ali Tanay, zanlıların 2025 yılı Ekim ayı ile 2026 yılı Nisan ayları arasında Girne’de birlikte hareket ederek, KKTC’de yaşayan ve herhangi bir sürüş ehliyeti bulunmayan Bangladeş uyruklu yaklaşık 20 kişiye sahte sürüş ehliyeti temin ettiklerini söyledi.

Polis, zanlıların yurt dışından kişilerin adına sahte Bangladeş sürüş ehliyeti hazırlatarak, bunları kargo ve kimliği henüz tespit edilemeyen şahıslar aracılığıyla KKTC’ye getirdiklerini belirtti.

Sahte Ehliyetleri Tedavüle Sürdüler

Polis memuru, zanlıların daha sonra söz konusu sahte Bangladeş ehliyetlerini, KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesi amacıyla Girne’de faaliyet gösteren bir şoför okulu aracılığıyla Girne Gelir ve Vergi Dairesi’ne vererek tedavüle sürdüklerini açıkladı.

Sahte olduklarını bildikleri belgelerin resmi kurumda mühürlenmesini sağlayan zanlıların, bu yöntemle sahte davranışla kayıt temin edip KKTC sürüş ehliyeti çıkardıklarını kaydeden polis, yapılan işlemler karşılığında Bangladeş uyruklu şahıslardan toplam 48 bin TL ile 695 Amerikan doları aldıklarını ifade etti.

Evde Kuveyt Ehliyeti Bulundu

Polis, olayla ilgili bilgilerin 25 Mayıs 2026 tarihinde alındığını ve ilk etapta zanlılar hakkında derdest emri çıkarılarak tutuklandıklarını söyledi.

Aynı gün zanlı M.R.’nin ikametgahında mahkeme emriyle arama yapıldığını belirten polis, S.R.O. isimli şahıs adına düzenlenmiş bir adet Kuveyt sürüş ehliyetinin bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Soruşturma Devam Ediyor

Soruşturmanın henüz yeni başladığını kaydeden polis memuru, alınması gereken ifadeler, incelenen emareler ve aranan şahıslar bulunduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Murat Soytaç, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.