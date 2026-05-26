LAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları beyaz önlüklerini giydi

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Şermin Tetik’in, öğretim üyelerinin ve öğrenci velilerinin katılımı ile düzenlenen tören Dekan Tetik’in açılış konuşması ile başladı.

Tetik mezun durumundaki Eczacılık öğrencilerine başarı dileklerini iletti ve zorlu çalışma döneminin sonunda gelinen bu anlamlı günde farklı ülkelerden gelen öğrencilerin kültür birlikteliğinden alınan güç ile camiaya ve her öğrencinin ülkesine yapacakları katkıya vurgu yaptı. Konuşmanın ardından fakülteden önceki yıllarda mezun olan öğrencilerin videoları izlendi. Törende daha sonra mezun durumundaki öğrencilerin konuşmalarına geçildi. Öğrenciler konuşmalarında deneyimlerini ve duygularını paylaşırken birinci sınıf öğrencilerine de yol gösterici önerilerde bulundular.

Tören, fakülte dekanı ve öğretim üyeleri tarafından öğrencilere beyaz önlüklerin giydirilmesi ile devam etti. Son olarak öğrencilerin yemin töreni Yrd. Doç. Dr. Musaab Saada tarafından yönetilen seremoniyle son buldu.