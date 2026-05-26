  • BIST 13662.75
  • Altın 6692.85
  • Dolar 45.9025
  • Euro 53.4423
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİran ile ABD anlaşmaya varabilecek mi? Taslağın ayrıntıları ortaya çıktı

LAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları beyaz önlüklerini giydi

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi 2025-2026 Akademik Yılı mezunları için “Eczacılık Mesleği Yemin Töreni” düzenledi.
LAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları beyaz önlüklerini giydi

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Şermin Tetik’in, öğretim üyelerinin ve öğrenci velilerinin katılımı ile düzenlenen tören Dekan Tetik’in açılış konuşması ile başladı.

Tetik mezun durumundaki Eczacılık öğrencilerine başarı dileklerini iletti ve zorlu çalışma döneminin sonunda gelinen bu anlamlı günde farklı ülkelerden gelen öğrencilerin kültür birlikteliğinden alınan güç ile camiaya ve her öğrencinin ülkesine yapacakları katkıya vurgu yaptı. Konuşmanın ardından fakülteden önceki yıllarda mezun olan öğrencilerin videoları izlendi. Törende daha sonra mezun durumundaki öğrencilerin konuşmalarına geçildi. Öğrenciler konuşmalarında deneyimlerini ve duygularını paylaşırken birinci sınıf öğrencilerine de yol gösterici önerilerde bulundular.

Tören, fakülte dekanı ve öğretim üyeleri tarafından öğrencilere beyaz önlüklerin giydirilmesi ile devam etti. Son olarak öğrencilerin yemin töreni Yrd. Doç. Dr. Musaab Saada tarafından yönetilen seremoniyle son buldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • LAÜ’de “Yeni Yıl” coşkusu yaşandı26 Aralık 2025 Cuma 22:55
  • Lefke Avrupa Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nden  Büyük Başarı25 Aralık 2025 Perşembe 11:35
  • LAÜ’nün Neşeli Cumartesileri’nde farklı atölyeler düzenlendi17 Aralık 2025 Çarşamba 17:14
  • LAÜ’ de Dr. Dt. Yalçın Ergir’in semineri büyük bir ilgiyle gerçekleşti16 Aralık 2025 Salı 11:47
  • 3 Tenor LAÜ’de konser verdi11 Aralık 2025 Perşembe 08:51
  • LAÜ’nün Neşeli Cumartesileri devam ediyor03 Aralık 2025 Çarşamba 15:48
  • LAÜ’de “Meme Kanseri Farkındalık Paneli” düzenlendi27 Ekim 2025 Pazartesi 11:07
  • LAÜ en çok tercih edilen Üniversite25 Ağustos 2025 Pazartesi 18:16
  • LAÜ’lü Öğrencilerden Gemikonağı Sahiline Temizlik Eli12 Temmuz 2025 Cumartesi 17:20
  • LAÜ’de Sosyal Medya ve Turizm Pazarlaması Konuşuldu08 Temmuz 2025 Salı 20:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti