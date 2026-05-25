Kurban Bayramı çarşamba günü başlıyor.. Bayram namazı saat 06.15’te kılınacak

Kurban Bayramı, bayramın birinci günü olan çarşamba günü ülke genelindeki tüm camilerde saat 06.15’te kılınacak bayram namazı ile başlayacak.

Dört gün sürecek bayramda aile ziyaretlerinin yanı sıra devlet ve hükümet yetkilileri de bayramlaşma etkinlikleri düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, bayramın birinci günü saat 09.30'da Cumhurbaşkanlığı'nda halk ile bayramlaşacak.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de çarşamba günü Dereboyu’ndaki UBP Genel Merkezi’nde saat 10.00’da partililerle bir araya gelecek.

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), alkollü araç kullanılmaması uyarısı yaparken, belediyeler de hizmetlerin aralıksız sürdürülebilmesi için çeşitli tedbirler aldı.

-Bayramda yağmur bekleniyor

onlardan ulaşılabilecek. Bayram tatili süresince, su hatlarında meydana gelecek patlak ve arızalar için Belediyenin Su İşleri Birimi’nin acil durumlarda kullandığı 0548 8166030 numaralı telefon aranabilecek.

Cenaze ve defin hizmetleri için ise 0548 8166051 numaralı telefon aranabilecek.

-Güzelyurt Belediyesi

Güzelyurt Belediyesi de Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların herhangi bir aksaklık yaşamaması için ekiplerin çalışma gün ve saatleri yeniden düzenleyerek hizmetlerini kesintisiz şekilde devam ettirecek.

Temizlik hizmetleri rutin şekliye devam ettirilecek; merkezde ve köylerde bulunan konut ve işyerlerinin evsel atıkları, tatil süresince normal program aksatılmadan toplanacak.

Kentin tüm bölgelerine şebeke üzerinden verilen 24 saat kesintisiz su hizmetinin normal programında devam edecek; olası şebeke arızalarına karşı bayram boyunca nöbetçi ekipler görevlendiriliyor.

Tüm mezarlıkların bayram ziyaretleri için kontrol ve bakımdan geçirildi ve tatil süresince mezarlıklarda görevli personel bulunacak. Vatandaşlar 0539 120 00 15 ve 0548 829 32 45 numaralı telefonlardan yetkililere ulaşabilecek.

Merkez Tartı bayram tatili süresince kapalı olacak. Cypfruvex Tartı ise yarın saat 12.00’ye kadar açık; bayramın birinci günü kapalı, bayramın ikinci gününden itibaren açık olacak ve 0548 831 00 22 numaralı telefondan taleplere cevap verilecek.

Kesimhane, bayramın birinci ve ikinci günü 07.00-15.00 saatleri arasında kurbanlık kesimleri için açık; üçüncü ve dördüncü günü kapalı olacak. Bayramın adından 31 Mayıs Pazar günü hayvan kabulüne başlayıp, normal programına devam edecek.

Açık Pazar bayramın dördüncü günü açık olacak. Tatil süresince ön ödemeli su sayaçlarına Güzelyurt Otel'de açık olacak vezneden yükleme yapılabilecek.

Kurban Bayramı süresince vatandaşlara hizmet vermek üzere tahsis edilen telefon numaraları şöyle:

“0548 829 3243, 0542 829 32 45 ve 0548 829 32 65.”

-İskele Belediyesi

İskele Belediyesi, bayram süresince temizlik, defin ve su işlerinde kesintisiz hizmete devam edecek.

Babutsa Büfe’nin bayram sürecince açık, İskele Belediyesi Piknik Restoran’ın bayramın birinci ve ikinci günü kapalı olacak.

İskele Belediyesi’nin katkılarıyla Festivalciler Derneği tarafından yarın İskele Belediyesi Lunapark alanına kurulacak panayır yeri ise 31 Mayıs Pazar gününe kadar 18.00-24.00 saatleri arasında gezilebilecek.

İskele Belediyesi Zabıta Birimi ise hem panayır yerinde devriye gezecek hem de bayram süresince on-call hizmet vermeye devam edecek. Zabıta Birimi’ne 0548 888 74 74 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Çevre ve Sağlık Bölümü denetimlerini sürdürecek ve ihbarlara yanıt verecek. Çevre ve Sağlık Bölümü’ne bayram süresince de 0548 10 11 01 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İskele Belediye Veznesi bayramın dördüncü günü saat 09.00-12.00 saatleri arasında açık olacak. Öte yandan bayram süresince İskele Belediyesi’ne 0548 810 11 77 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

Belediye Mezbahası bayramın birinci ve ikinci günü 07.00-15.00 saatleri arasında açık olacak. İskele Belediyesi’ne ait Mezbahaya ulaşmak isteyenler 0533 882 24 00 numaralı telefondan Ahmet Orkoz’u arayabilecek.

-Mezbahada uyulması gereken kurallar şöyle;

“İskele Belediye Mezbahasında görev alacak hayvan kesim görevlisi kişilerin sağlık karnelerini görevli Çevre ve Sağlık Bölümünden Zabıta Memuruna ibraz etmeleri gerekmektedir. İskele Belediye Mezbahasında et parçalama işlemi yapılmayacaktır. İskele Belediye Mezbahasına kurban sahibi yalnızca 1 kişi alınacaktır. İskele Belediye Mezbahasında görev alacak hayvan kesim görevlisi dışında kimse hayvan kesimine girmeyecek. İskele Belediye Mezbahasında kurbanlıklarını kestirecek kurban sahipleri, Zabıta Memurundan alacağı sıra numaralarına göre hayvan kesimini gerçekleştirebilecektir.”

-İskele Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Su İşleri Birimi ve Defin İşleri Birimi

İskele Belediyesi Temizlik İşleri Birimi, Su İşleri Birimi ve Defin İşleri Birimi kesintisiz hizmetini sürdürecek. İskele ve köylerinde rutin temizlik işlerinde sorun yaşanması durumunda vatandaşlar 0542 880 20 90 numaralı telefondan Birim Sorumlusu Emrah Yıldız’a ulaşabilecek.

Herhangi bir su kesintisi ya da arıza durumunda ise Su İşleri Birimi’ne 0533 883 09 65 numaralı telefondan Birim Sorumlusu Sabri Kurukafa’ya ya da 0548 810 12 29 numaralı telefondan Teknik Sorumlu Veli Çağakanlı’ya; Cenaze-defin işleri ve genel sorun bildirimi için ise Ustabaşı Mehmet Kara’ya 0548 810 11 30 numaralı telefondan ulaşılabilecek.

İskele Belediyesi’ne Bayram tatili süresince ulaşılabilecek telefon numaraları ise şöyle:

“Genel sorun: 0548 810 11 77; Ustabaşı/ Defin: 0548 810 11 30; Mezbaha: 0533 882 24 00; Su İşleri: 0533 883 09 65/ 0548 810 12 29; Temizlik: 0542 880 20 90; Çevre ve Sağlık İhbar Hattı: 0548 810 11 01.”

İskele’de acil durumlar için kullanılacak diğer numaralar ise şöyle:

“Orman Yangın: 177; Polis İmdat: 155; Acil Servis: 112; Yangın: 199; İskele Polis Müdürlüğü:371 23 33; İskele Sağlık Merkezi: 371 23 19.”

-Lefke Belediyesi

Lefke Belediyesi, Kurban Bayramı süresince defin işlemleri ve çöp toplama işlerine rutin olarak devam edecek.

Su Birimi acil durumlarda çalışmaya ederken, Lefke ve Gemikonağı şubelerinde bulunan online ödeme cihazları da hizmet vermeyi sürdürecek. Bayram süresince salhane de kurban kesimleri için açık olacak.

Lefke Belediyesi’ne acil durumlarda ulaşılabilecek telefon numaraları şöyle:

“Belediye İletişim: 0533 826 8347 / 0533 854 6371; Ustabaşı: 0533 826 2126; Su Arıza: 0533 835 0845; Sağlık İşleri: 0533 826 8345; Zabıta Birimi: 0533 872 4020; Lefke Polis Müdürlüğü: 0392 728 7423.”