Sahte Evrakla Oturma İzni Skandalı: İki Tutuklu, Bir Kişi Aranıyor

Lefkoşa’da sahte evrak düzenleyerek oturma izni temin edildiğinin ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturmada iki kişi tutuklanırken, bir kişinin ise arandığı bildirildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Kasım 2024 tarihinde M.K. (K-47), R.K.’ye (K-21) oturma izni çıkarabilmek amacıyla M.U.’ya (K-44) 1200 ABD Doları verdi. Ardından R.K.’nin kalmadığı bir adreste ikamet ettiğini gösteren sahte ikamet belgesi ile kira sözleşmesi hazırlandı.

Hazırlanan sahte belgelerin ilgili dairelere ibraz edilip tedavüle sürülmesi sonucu, R.K. adına sahtekarlıkla oturma izni çıkarıldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada M.K. ile R.K. tespit edilerek tutuklandı. M.U.’nun ise arandığı belirtildi.

Öte yandan, Ercan Havalimanı’nda 11 Nisan tarihinde meydana gelen başka bir olayda, A.E. (E-23), tasarrufunda bulunan ve gümrüğe beyan edilmemiş toplam 12 adet saç düzleştirici cihazla ülkeden çıkış yapmaya çalıştığı sırada Gümrük Memurları tarafından tespit edildi.

Hakkında idari para cezası kesilen A.E.’nin cezayı ödemeden yurt dışına çıkış yaptığı, yürütülen soruşturma kapsamında dün yeniden ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandığı açıklandı.

Polis ekiplerinin ülke genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde ise ikamet izinsiz olduğu belirlenen iki kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

İskele’de faaliyet gösteren bir otelin ön kısmında bu sabah saat 03.30 sıralarında meydana gelen olayda ise, 225 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen A.U.A. (E-20), yüksek sesle bağırıp çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
