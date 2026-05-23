"Sağlık Bakanlığı yasa dışı girişim dedi: Tüp bebek merkezi yalanladı"

Ercan Havalimanı’nda embriyoların yurt dışına transfer süreciyle ilgili tartışmalar sürerken, Vita Altera Tüp Bebek Merkezi’nden yazılı açıklama geldi.
Açıklamada, embriyo sahibi çiftin talebi doğrultusunda transfer sürecinin başlatıldığı, bu kapsamda 15 Mayıs 2026 tarihinde KKTC Sağlık Bakanlığı’na resmi başvuru yapıldığı ifade edildi. Vita Altera, gerekli izin onayının ise 20 Mayıs 2026 tarihinde kendilerine ulaştığını kaydetti.

Ancak Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, ilgili firmanın izin başvurusunun değerlendirme sürecinde olduğunu, yasal izin talebi onaylatılmadan embriyolarla yurt dışına çıkış yapılmaya çalışıldığının tespit edildiğini duyurmuştu. Bakanlık, olayın bu aşamadan sonra kendilerine bildirildiğini açıklamıştı.

