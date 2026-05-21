SON DAKİKAİsrail Ordusu Marmaris'ten yola çıkan Sumud Filosu'na müdahale etti

KTİMB: Halktan alınan haraçlar nereye gidiyor?

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), seyrüsefer ve ruhsat harçlarının amacına uygun kullanılmadığını ileri sürerek, "Halktan toplanan haraçlar nereye gidiyor" sorusunu sordu.
KTİMB: Halktan alınan haraçlar nereye gidiyor?

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), yaptığı yazılı açıklamada, ülkede vatandaşlardan ve sektör temsilcilerinden tahsil edilen çeşitli harçların kullanımında ciddi sorunlar bulunduğunu ileri sürdü.

"Halktan toplanan haraçlar nereye gidiyor" başlıklı birlik açıklamasında, seyrüsefer ruhsat harçlarının “yol yıpranma bedeli” adı altında toplandığı, ancak bu kaynakların yolların bakım ve iyileştirilmesinde yeterince kullanılmadığı iddia edildi. Açıklamada, mevcut yol altyapısında yaşanan bozulmaların ve bakım eksikliğinin bu durumla bağlantılı olduğu görüşü paylaşıldı.

KTİMB, belediyeler tarafından müteahhitlerden tahsil edilen otopark katkı paylarının da benzer şekilde amacına uygun kullanılmadığını savunarak, kentlerde yaşanan otopark sıkıntısının devam ettiğini belirtti. Açıklamada, bu katkıların katlı otopark gibi kalıcı çözümlere dönüştürülmesi gerektiği ifade edildi.

Birlik, Ar-Ge çalışmaları kapsamında inceledikleri farklı ülkelerde ruhsat harçlarının kullanım alanlarının yasal olarak net biçimde tanımlandığını belirtti. Açıklamada, bu ülkelerde toplanan kaynakların yol, kaldırım, kanalizasyon, yeşil alan, bisiklet yolu, otopark ile sosyal ve teknik altyapı yatırımlarına zorunlu olarak aktarıldığı kaydedildi.

KTİMB, KKTC’de ise bu tür harçların kullanımına ilişkin bağlayıcı ve şeffaf bir denetim mekanizması bulunmadığını ifade etti. Açıklamada, toplanan kaynakların bazı belediyelerde altyapı yerine farklı alanlara yönlendirildiği iddia edilerek, bunun kamu yararı açısından sorun oluşturduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bazı bölgelerde müteahhitlerden yasal dayanağı olmadığı öne sürülen ek harç taleplerinin geldiği, bu talepleri kabul etmeyen sektör temsilcilerinin ise inşaat durdurma ve mühürleme gibi uygulamalarla karşı karşıya bırakıldığı iddia edildi.

KTİMB, bu uygulamaların hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savunarak, “Hiçbir kurum veya makam yasaların üstünde değildir” ifadesine yer verdi.

Birlik, açıklamasının sonunda hükümete ve ilgili kurumlara çağrıda bulunarak, tahsil edilen tüm ruhsat ve altyapı harçlarının yalnızca altyapı yatırımlarında kullanılmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi. Ayrıca, söz konusu kaynakların kullanımının şeffaf biçimde denetlenmesi ve kamuoyuna düzenli olarak açıklanması gerektiği vurgulandı.

