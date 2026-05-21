Erhürman, İstanbul’daki akademik etkinliklerde konuşma yapacak

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinliklerde konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü’nün organize ettiği “Doğu Akdeniz’de Değişen Dengeler ve Kıbrıs” başlıklı sempozyumda konuşacak.

Erhürman ayrıca, İstanbul Üniversitesi tarafından GENÇ ASAM (Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) iş birliğiyle düzenlenecek “Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Batı Trakya” sempozyumuna da katılarak bir konuşma gerçekleştirecek.

Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte yarın sabah İstanbul’a gitmek üzere adadan ayrılacak ve cuma günü adaya dönecek.