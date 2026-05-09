  • BIST 15062.65
  • Altın 6875.66
  • Dolar 45.297
  • Euro 53.4767
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKARusya: Ukrayna’da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Bayraktar: SAHA 2026'dan elde edilen kârla 81 il ve KKTC’de dron üretim ve eğitim merkezi kurulacak

»
SAHA İstanbul Başkanı Haluk Bayraktar, SAHA 2026 gelirleriyle 81 ilde kurulması planlanan dron üretim ve eğitim merkezleri projesine KKTC’nin de dahil edileceğini açıkladı.
Bayraktar: SAHA 2026'dan elde edilen kârla 81 il ve KKTC’de dron üretim ve eğitim merkezi kurulacak

AA'nın haberine göre, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Haluk Bayraktar, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026 fuar alanında düzenlenen AA Teknoloji Masası'nın konuğu oldu.

- "İstanbul'da büyük bir dron parkı kurmak istiyoruz"

Bayraktar, SAHA 2026'dan elde edilen karın tamamıyla 81 ilde dron ve eğitim merkezi kurma hedefini ortaya koyduklarını söyledi.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımızla konuştuk. KKTC'yi de buna ekleme kararı aldık." diyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla 81 il artı KKTC oldu. Burada hedefimiz, aslında gençlerimizin dron uçurmayı ve üretmeyi öğrenmesi. Buna yönelik çalışmalara başladık. Türkiye'nin her ilinde milli teknoloji atölyesi var. Yine meslek liselerimiz var. Nihai plan için şu an çalışıyoruz. Tam henüz bitmiş değil. Aynı zamanda İstanbul'da herkesin kendi dronunu yapabileceği atölyelerin ve eğitimlerin olduğu, testlerin ve yarışmaların yapıldığı büyük bir dron parkı kurmak istiyoruz. İstanbul'da halka açık, gençlerin, çocukların gelebileceği bir dron parkı kurmak istiyoruz."

Türkiye'nin teknolojik açıdan egemen olması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, bunun sadece savunma teknolojilerinde değil sağlık, enerji ve telekom teknolojisi gibi alanlar için de geçerli olduğunu söyledi.

Bayraktar, "Savunma alanı bu işin bence Türkiye'de lokomotifi oldu. Derinlemesine bir sektör nasıl milli olarak gelişir, kalkınır, ülkeyi kalkındırır, bunun bir örneği oldu. Türkiye, sadece kendisi için değil dünyaya da bunu ihraç eder noktaya geldi ve belli alanda en iyisini de ortaya koyar hale geldi. Dolayısıyla teknolojik egemenlik olmazsa olmaz. Biz, güçlü bir Türkiye olacaksak, böylesine zor bir coğrafyada geleceğimizi koruyacaksak bunu ancak teknolojik egemenlikle sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AB, Türkiye'yi potansiyel üye olarak görüyor mu?23 Nisan 2026 Perşembe 10:25
  • Türkiye'de 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirildi, doğum izni süresi uzatıldı23 Nisan 2026 Perşembe 10:06
  • NATO Genel Sekreteri: Türkiye’nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz22 Nisan 2026 Çarşamba 16:37
  • TCMB'den faiz kararı22 Nisan 2026 Çarşamba 14:12
  • Kahramanmaraş'taki okul saldırısı: İsa Aras Mersinli'yi sınıf arkadaşı anlattı20 Nisan 2026 Pazartesi 12:39
  • Fidan, Rum kesimini ve İsrail'i 'Müslüman ülkelere karşı ittifak kurmakla' suçladı20 Nisan 2026 Pazartesi 10:20
  • Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu açılış törenine katıldı17 Nisan 2026 Cuma 17:54
  • Üstel, 5. Antalya Diplomasi Forumu’na Katıldı17 Nisan 2026 Cuma 16:43
  • Kahramanmaraş'ta okul katliamını yapan katilin son mesajları ortaya çıktı!17 Nisan 2026 Cuma 11:41
  • Erhürman, Erdoğan ile görüştü: Savaş bahanesiyle adaya gönderilen askeri unsurlar kalıcı olmamalı17 Nisan 2026 Cuma 08:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti