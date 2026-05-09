  • BIST 15062.65
  • Altın 6875.66
  • Dolar 45.297
  • Euro 53.4767
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKARusya: Ukrayna’da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

Kıbrıslı Türk genç atlet Ada Kafa, Bulgaristan’da altın madalya kazandı!

» »
Atletizm Federasyonu sporcusu Ada Kafa, Bulgaristan’daki U18 Mladost International Meeting’de 800 metrede altın madalya kazandı.
Kıbrıslı Türk genç atlet Ada Kafa, Bulgaristan’da altın madalya kazandı!

KKTC Atletizm Federasyonu’nun gelecek vaat eden atletlerinden Ada Kafa, Bulgaristan’da düzenlenen U18 Mladost International Meeting yarışmasında piste çıktı. Türkiye Milli Takımı adına 800 metre branşında yarışan genç yetenek, rakiplerini geride bırakarak birinci oldu ve büyük gurur yaşattı.

İlk Avrupa yarışı deneyimini yaşayan Ada’ya birinciliği 2:12.19’luk derecesi getirdi.

Antrenörü Hasan Maydon ile büyük hedeflerin konduğu sezonda Ada’nın Bulgaristan’da elde ettiği başarı, sezonun geri kalanı için büyük umut verdi.

Düzenlenen ödül töreninde Ada birincilik kürsüsünde yer alırken, antrenörü Hasan Maydon da sporcusunun başarısını törende paylaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya okul sporları... Kıbrıs Cumhuriyeti 1., Türkiye 2. geldi17 Nisan 2025 Perşembe 09:15
  • Elit atlet Buse Savaşkan, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda piste çıkıyor06 Mart 2025 Perşembe 18:46
  • Kuzey Kıbrıs’ın Olimpik Havuzu Yenilendi. Hedef: 2028 Olimpiyatları12 Aralık 2024 Perşembe 21:50
  • Formula 1'de bir devir kapandı09 Aralık 2024 Pazartesi 20:30
  • KTSYD üyeleri, kahramanlarımız için koşacak26 Kasım 2024 Salı 19:20
  • Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali başladı13 Eylül 2024 Cuma 13:06
  • Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulma aşamasında!12 Ağustos 2024 Pazartesi 12:48
  • Boksta cinsiyet tartışması: Bilim ne söylüyor?09 Ağustos 2024 Cuma 19:35
  • Buse Savaşkan’dan Paris 2024 açıklaması: Kendime verdiğim sözü tuttum!08 Ağustos 2024 Perşembe 13:42
  • 2024 Paris Olimpiyatları'nda kürsüye çıkan sporcular nasıl ödüllendiriliyor?06 Ağustos 2024 Salı 20:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti