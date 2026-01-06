KTSYD’den Cumhurbaşkanı Erhürman’a ziyaret

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ı ziyaret etti.

Ziyarette ilk konuşmayı KTSYD Başkanı Necati Özsoy yaptı.

Özsoy

Özsoy, Cumhurbaşkanı Erhürman’a kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Yönetimde yaşanan değişimin Kıbrıs konusunda umut yarattığını ifade eden Özsoy, bu olumlu havanın her alana yansımasını temenni ettiklerini söyledi.

Dernek olarak spor alanındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Özsoy, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin 43’üncü yılını geride bıraktığını ve ikinci dönemlerini yaşadıklarını kaydetti. Derneğin yalnızca spor yazarlığıyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Özsoy, eğitim ve kültürel faaliyetlerle de Kıbrıs Türk sporuna katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Erhürman

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, spor, kültür ve sanat alanlarında daha hareketli bir döneme girme isteğinde olduklarını ifade etti. Kıbrıs Türk halkının yeniden bir “doğuş” ihtiyacı içinde olduğunu vurgulayan Erhürman, bu sürecin yalnızca siyasetle sınırlı görülmemesi gerektiğini söyledi.

Sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket etmenin önemine dikkat çeken Erhürman, özellikle spor alanında uluslararası düzeyde nasıl ilerleme sağlanabileceği konusunda yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. Çözümün olmadığı koşullarda da sporun önünü açabilmek için federasyonlarla görüşmelere başladıklarını aktaran Erhürman, bireysel sporlar ile takım sporlarının farklı dinamiklere sahip olduğunu ifade etti.