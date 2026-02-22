Ulaştırma Bakanlığı: Fiber optikte 8 başlıkta uzlaşı sağlandı, görüşmeler devam edecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Fiber Proje Protokolü kapsamında 8 ana başlıkta prensip uzlaşısı sağlandığını açıkladı. Teknik detaylara ilişkin müzakerelerin ise devam edeceği ifade edildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, 18 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantı sonrasında Fiber Proje Protokolü’ne ilişkin basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Fiber Proje Protokolü kapsamında biri Cumhuriyet Meclisi’nde, diğeri Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK)’da olmak üzere iki ayrı toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

18 Şubat 2026 tarihinde yapılan son ve geniş katılımlı toplantıya Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Maliye Bakanı, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK), Türk Telekom yetkilileri, Telekomünikasyon Dairesi, Tel-Sen, İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS), Bilgisayar Mühendisleri Odası ve hukukçuların katıldığı ifade edildi.

Toplantının, tarafların yazılı ve sözlü görüşlerinin değerlendirilmesiyle yapıcı ve teknik bir çerçevede tamamlandığı kaydedildi.

"İLKESSEL OLARAK ORTAYA KONULAN TEMEL HUSUSLAR"

Toplantının açılışında aşağıdaki dört başlığın prensip düzeyinde değerlendirildiği bildirildi:

Protokol kapsamında Telekomünikasyon Dairesi’nin gelirleri hususunun (41/2019 sayılı yasa gereği) KKTC Maliye Bakanlığı sorumluluğunda olduğu,

Yatırımcı tarafından istihdam edilecek personelin KKTC Çalışma ve İş Yasalarına tabi olması,

Türk Telekom’un Türkiye’deki yapısal değişiklikleri halinde KKTC’deki şirketlerin durumunun Bakanlar Kurulu kararı ile değerlendirilmesi,

Protokol hükümlerinin, BTHK ile Telekomünikasyon Dairesi’nin mevcut yasal yetki ve sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağı.

Bu başlıkların protokol metninde daha açık ve bağlayıcı şekilde yer alması yönünde görüş birliği oluştuğu ifade edildi.

"PRENSİPTE UZLAŞILAN KONULAR"

Açıklamada, Tel-Sen ve İSS temsilcilerinin sunduğu yazılı öneriler doğrultusunda sekiz ana başlıkta prensip uzlaşısına varıldığı belirtildi.

1- 25 Yıllık Yap-İşlet-Devret Modeli

Proje kapsamında kurulacak fiber optik altyapının 25 yıl süreyle yatırımcı tarafından projelendirilip işletileceği; sürenin sonunda ipotekten ari ve çalışır durumda devredileceği kaydedildi. İlk etapta bir yıl içerisinde 150.000 bağımsız bölüme erişim sağlanmasının taahhüt edildiği aktarıldı.

2- Kurumsal Fiber Hizmetleri

Mevcut kurumsal data devrelerinin Telekomünikasyon Dairesi tarafından işletilmeye devam edeceği; protokol sonrasında sunulacak yeni kurumsal fiber hizmetlerde ise toptan hizmetin yatırımcı tarafından sağlanacağı, perakende satış ve faturalamanın Telekomünikasyon Dairesi tarafından yapılacağı ve gelir paylaşımı modelinin yeniden düzenlendiği belirtildi.

3- FTTH Modeli (VAE – AL-SAT)

FTTH altyapısı üzerinden İSS’lere toptan hizmet sunulacağı; ilk beş yıl boyunca AL-SAT modelinin uygulanmayacağı, bu sürenin sonunda uygulama usul ve esaslarının BTHK tarafından belirleneceği ifade edildi.

4- Toptan Tarife Rejimi

FTTH hizmetleri için azami toptan tarifelerin belirlendiği; bu tarifelerin Türk Lirasına çevrilmesi ve altı aylık periyotlarla güncellenmesinin BTHK gözetiminde gerçekleştirileceği kaydedildi.

5- Perakende Piyasaya Giriş Eşiği

Yatırımcının perakende piyasada doğrudan faaliyet gösterebilmesinin belirli fiber penetrasyon oranlarına bağlandığı; kademeli eşik sisteminin kabul edildiği bildirildi.

6- Kablosuz Sistemlerin Düzenlenmesi

Fiber altyapının tamamlandığı bölgelerde belirli frekans bantlarında kullanılan sabit kablosuz sistemlerin bir yıl içerisinde sonlandırılmasının öngörüldüğü; açık alan Wi-Fi cihazlarına ilişkin düzenleme yetkisinin BTHK’ya bırakıldığı aktarıldı.

7- Fiber Üzerinden Sabit Ses Hizmeti

Fiber altyapı üzerinden sunulacak sabit ses hizmetinde toptan-perakende ayrımı ve gelir paylaşımı esaslarının netleştirildiği belirtildi.

8- Veri Merkezi Standardı

FTTH sistemlerinin KKTC sınırları içerisinde barındırılmasının esas kabul edildiği; veri merkezi standardının Tier2 olarak belirlendiği ifade edildi.

"MÜZAKERELER DEVAM EDECEK"

Açıklamada, teknik detay içeren bazı maddeler üzerinde çalışmaların sürdüğü; Tel-Sen ve İSS temsilcilerinin gündeme getirdiği ilave teknik düzenlemelerin geniş katılımlı toplantılarla önümüzdeki günlerde yeniden ele alınacağı ve en kısa sürede ek protokol haline getirileceği bildirildi.