YKP: “Fiber Optik Protokol, Kıbrıs İstirdat Planı ile bağlantılı”

YKP, sürecin teknik değil siyasi bir mesele olduğunu vurgulayarak, “Tayyip elini yakamızdan çek!” sloganıyla tepki gösterdi.

Kanatlı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın protokole ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, “Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Türkiye Resmî Gazete’de yayımlandı. Noktasını virgülünü bile değiştirmek mümkün değildir” ifadelerinin sürecin niteliğini ortaya koyduğunu savundu.

YKP açıklamasında, “Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı (KKTC-UCVA) kurulmasını öngören protokol”ün 2024’te imzalandığı ve onay yasasının Ocak 2026’da geçtiği; “Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşma”nın ise 2023’te imzalanıp 2025’te yasalaştığı hatırlatıldı. Daha az öneme sahip bazı protokollerin yıllarca Meclis gündeminde beklediği belirtilerek, fiber optik protokolündeki “acele”nin gerekçesi sorgulandı.

Açıklamada, Türk Telekom’un Türkiye Varlık Fonu’na ait olduğuna dikkat çekilerek, “Telefon Dairesi’nin en kritik hizmetlerinin 25 yıllığına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kontrolündeki bir yapıya devredilmesinin konuşulduğu” ifade edildi. Bu nedenle tartışmanın yalnızca ihale meselesi değil, doğrudan siyasi bir konu olduğu belirtildi.

YKP, elektrik alanında olduğu gibi iletişimde de tekelleşmenin, özellikle devlet kontrolündeki bir şirket aracılığıyla gerçekleşmesinin siyasi sonuçlar doğuracağını belirtti. Açıklamada, bunun “Kıbrıs İstirdat Planı” ile bağlantılı olduğu vurgulandı.

Parti ayrıca, güneyde fiber optik altyapının birden fazla ülkeye bağlantılı olduğuna ve uydu alternatiflerinin bulunduğuna işaret ederek, kuzeyde de tek bir ülkeye bağımlılığı önleyecek alternatiflerin tartışılması gerektiğini kaydetti. Türk Telekom ile imzalanacak protokolün güney ile yeni bir bağlantıyı da engelleyeceği ileri sürülerek, iki toplumlu güven artırıcı önlem olarak elektrikte olduğu gibi iletişimde de enterkonnekte seçeneklerinin ele alınması çağrısı yapıldı.

YKP, Telefon Dairesi’nin kamusal hizmetlerinin korunması gerektiğini vurgularken, ihale sürecinde hizmetlerin “yerli sermayeye devredilmesi” yaklaşımına da karşı olduğunu belirtti.

Parti, pazartesi günü yapılacak greve ve eylemlere destek vereceğini duyurarak, kamuoyuna sokağa çıkma çağrısı yaptı. Açıklamada, “Talimatla yönetilmeye hayır” denilerek, “Bu memleket, tüm Kıbrıs bizim; biz yani tüm Kıbrıslılar birlikte yönetelim” ifadelerine yer verildi.