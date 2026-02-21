  • BIST 12433.5
SON DAKİKAWSJ: ABD, Orta Doğu'ya Irak işgalinden sonra en büyük hava gücünü taşıyor

Hafta sonuna dikkat!

Hafta sonu yağmur bekleniyor…
Hafta sonuna dikkat!

Meteoroloji Dairesi’ne göre yarın yer yer hafif yağmur, pazar ve pazartesi ise sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, KKTC, hafta süresince önceleri atmosferdeki soğuk ve nemli, sonrasında ise serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Yarın hava yer yer hafif yağmurlu, pazar ve pazartesi yer yer sağanak yağmurlu, haftanın diğer günlerinde ise parçalı veya az bulutlu geçecek.

Sıcaklık, iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli; pazar ve çarşamba günleri güney ve batı yönlerden esecek.

