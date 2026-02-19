  • BIST 12433.5
İlkbahar patates beyan alımlarının süresi uzatıldı

İlkbahar patates beyan alımlarının süresi Pazartesi gününe kadar uzatıldı.
İlkbahar patates beyan alımlarının süresi uzatıldı

İlkbahar patates beyan alımlarının süresi Pazartesi gününe kadar uzatıldı.

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ocak  ayı içerisinde ilkbahar patates ekimi yapılan araziler için 16 Şubat tarihinde sona eren beyan süresi 23 Şubat Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatıldı.

Açıklamada, patates başvuru formlarının Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan ve Tarım Dairelerinden temin edilebileceği kaydedildi.

Patates beyanı yapılan başvuru formları, Genel Tarım Sigortası Fonu’nda teslim alma fişi karşılığında alınacak.

