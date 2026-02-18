YDP’den Küçük’e tepki: Arıklı’yı hedef alan söylemler gerçek dışı

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı açıklamalar çerçevesinde partileri ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın hedef alındığını savunarak yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, tartışma konusu yapılan protokolün herhangi bir şahsi inisiyatifin ürünü olmadığı, hükümet iradesi doğrultusunda ve Başbakan’ın imzasıyla hayata geçirilmeye çalışılan resmî bir devlet tasarrufu olduğu belirtildi. Sürecin sorumluluğunun yalnızca Erhan Arıklı’ya yüklenmeye çalışılmasının siyasi gerçeklerle bağdaşmadığı ifade edildi.

YDP tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

“Son günlerde kamuoyuna yansıyan bazı açıklamalar ve değerlendirmeler çerçevesinde; partimiz ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Sayın Erhan Arıklı hedef alınarak gerçek dışı bir algı oluşturulmaya çalışıldığı üzülerek takip edilmektedir.

Tartışma konusu yapılan protokol, herhangi bir şahsi inisiyatifin ürünü değil; bizzat hükümet iradesi doğrultusunda ve Sayın Başbakan’ın imzasıyla hayata geçirilmeye çalışılan resmî bir devlet tasarrufudur. Buna rağmen sürecin sorumluluğunu ve muhataplığını yalnızca Sayın Erhan Arıklı’ya yüklemeye yönelik söylemler, siyasi gerçeklerle bağdaşmadığı gibi kamuoyunu yanıltmaya dönük bir yaklaşım niteliği taşımaktadır.

Bu çerçevede, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Sayın Hasan Küçük’ün kamuoyuna yansıyan açıklamaları ve değerlendirmeleri de tarafımızca dikkatle izlenmiştir. Sayın Küçük’ün, Başbakan’ın imzasını taşıyan resmî bir devlet tasarrufunu görmezden gelerek konuyu bilinçli biçimde kişiselleştirmesi ve Sayın Arıklı’yı tek sorumlu ilan eden bir üslup benimsemesi siyasi ciddiyetle bağdaşmamaktadır. Kendi parti geçmişi ve siyasi tutumu ortadayken, devlet sorumluluğu taşıyan bir süreci hedef alan bu yaklaşımın kamuoyu vicdanında sağlıklı bir karşılık bulması mümkün değildir.

Sayın Erhan Arıklı’nın hükümet adına yürütülen bir süreci savunması ve sahiplenmesi, devlet adamlığı sorumluluğunun meşru bir gereğidir. Devlet ciddiyeti içerisinde atılmış imzaların ve alınmış kurumsal kararların kişiselleştirilerek siyasi polemik malzemesi hâline getirilmesi kabul edilebilir değildir.

Yeniden Doğuş Partisi olarak bir kez daha vurgulamak isteriz ki; kamuoyunda suni gündemler yaratmak yerine sağduyulu ve gerçeklere dayalı bir siyasi dil benimsenmelidir. Devlet iradesinin çarpıtılması toplumsal fayda sağlamayacağı gibi yalnızca gereksiz tartışmalar üretmektedir”