  • BIST 12433.5
  • Altın 6886.03
  • Dolar 43.7231
  • Euro 51.8061
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKATrump ve Netanyahu Tahran’a karşı ortak stratejide anlaştı

TÜK, yemlik arpanın Çarşamba günü gelmesinin beklendiğini açıkladı

» »
TÜK, yemlik arpanın 18 Şubat Çarşamba günü ülkeye ulaşmasının beklendiğini duyurdu.
TÜK, yemlik arpanın Çarşamba günü gelmesinin beklendiğini açıkladı

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), yemlik arpanın 18 Şubat Çarşamba günü ülkeye ulaşmasının beklendiğini açıkladı.

TÜK Açıklaması şöyle:

“Kurumumuz tarafından yürütülen yemlik arpa temin çalışmaları kapsamında 05/02/2026 tarihinde ödemesi gerçekleştirilmiş olan yemlik arpa alımına ilişkin süreçte, Kurumumuzun kontrolü dışında gelişen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı gecikmeler yaşanmıştır. Özellikle son dönemde etkili olan yoğun yağışlar, fırtına ve buna bağlı olarak gemi seferlerinde meydana gelen aksamalar, tedarik sürecini olumsuz yönde etkilemiştir.

Yaşanan bu olumsuzluklara rağmen, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Toprak Ürünleri Kurumu tarafından sürecin en kısa sürede tamamlanması amacıyla gerekli tüm girişimler ivedilikle başlatılmış, ilgili firma ve taşıyıcılarla sürekli temas halinde olunmuştur. Yapılan yoğun çalışmalar ve koordinasyon sonucunda tedarik sürecindeki aksaklıklar giderilmiş ve sorunlar büyük ölçüde aşılmıştır.

Bu kapsamda, yemlik arpanın 18/02/2026 Çarşamba günü ülkemize ulaşması planlanmakta olup, limana varışın ardından gerekli gümrük, kontrol ve dağıtım işlemleri de hızla tamamlanarak ürünlerin üreticilerimize ve sektör paydaşlarımıza ulaştırılması sağlanacaktır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis saat saatler geçti toplanmadı16 Şubat 2026 Pazartesi 18:40
  • Burak Maviş: Yasalara aykırı davranan Ektam yöneticilerinin anlaşmaya kadar mal varlığına tedbir konulmalı16 Şubat 2026 Pazartesi 15:18
  • Erhürman, grevdeki Ektam çalışanlarını ziyaret ederek görüş ve taleplerini dinledi16 Şubat 2026 Pazartesi 15:16
  • Savcılık Fatma Ünal Juju'nun Ağır Ceza'da yargılanmasını istedi16 Şubat 2026 Pazartesi 15:13
  • Ölümlü kazada karar: Sanığa 1 yıl hapis cezası16 Şubat 2026 Pazartesi 13:36
  • Simon Aykut’un bu hafta içinde İsrail’e nakledilmesi bekleniyor16 Şubat 2026 Pazartesi 13:29
  • Harmancı: “Telekom protokolü kamu yararına aykırı”16 Şubat 2026 Pazartesi 10:50
  • Münür Rahvancıoğlu: Ektam patronları yasalara uymayarak suç işliyor, hükümet seyirci kalıyor!16 Şubat 2026 Pazartesi 10:39
  • Erhürman, Bab-ı Âli Toplantıları’na Onur Konuşmacısı olarak katılacak16 Şubat 2026 Pazartesi 10:22
  • Genel Kurul bugün toplanacak16 Şubat 2026 Pazartesi 09:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti