  • BIST 12433.5
  • Altın 7024.95
  • Dolar 43.7112
  • Euro 51.8888
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKATrump ve Netanyahu Tahran’a karşı ortak stratejide anlaştı

Erhürman, Bab-ı Âli Toplantıları’na Onur Konuşmacısı olarak katılacak

» »
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Bab-ı Âli Toplantıları’na Onur Konuşmacısı olarak katılacak
Erhürman, Bab-ı Âli Toplantıları’na Onur Konuşmacısı olarak katılacak

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İstanbul’da gerçekleştirilecek 147. Bab-ı Âli Toplantıları’na onur konuşmacısı olarak katılacak.

1990 yılında başlayan ve Türkiye’de etkili şekilde faaliyetlerini sürdüren köklü bir düşünce platformu olan Bab-ı Âli Toplantıları kapsamında düzenlenecek etkinlikte Erhürman bir konuşma yapacak.

17 Şubat Salı günü adadan ayrılacak olan Cumhurbaşkanı Erhürman, toplantının ardından 18 Şubat Çarşamba günü adaya dönecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bugün Kıbrıs Gazetesi'nden Başbakan Üstel ile ilgili çarpıcı iddialar ve ses kayıtları!16 Şubat 2026 Pazartesi 09:00
  • Ülke genelinde trafik denetimi: 6 tutuklu15 Şubat 2026 Pazar 21:19
  • Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Koop-Sen’i kabul etti15 Şubat 2026 Pazar 11:28
  • Maria Angela Holguin yazdı... Karşılaşılan zorluk: Liderler arasında diyalog yoluyla ortak zemin oluşturmak15 Şubat 2026 Pazar 10:57
  • Bağımsızlık Yolu’ndan CTP’ye: Özel sektörde Sendikalaşma Yasası Meclis’e taşınsın15 Şubat 2026 Pazar 10:54
  • DEV-İŞ: Ektam emekçilerinin mücadelesi 9’uncu gününde; mücadelemiz onurumuzdur, geleceğimizdir14 Şubat 2026 Cumartesi 19:55
  • İskele’de uyuşturucu operasyonu: 53 gram madde ele geçirildi14 Şubat 2026 Cumartesi 19:53
  • Boğazköy’de iki araç çarpıştı: Araç bahçe duvarında durabildi14 Şubat 2026 Cumartesi 19:51
  • Gemikonağı’nda alkollü sürücü kazaya karıştı14 Şubat 2026 Cumartesi 10:45
  • GİKAD, İŞAD, GİAD ve TÜRKONFED’den Erhürman’a ziyaret14 Şubat 2026 Cumartesi 10:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti