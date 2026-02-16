Erhürman, Bab-ı Âli Toplantıları’na Onur Konuşmacısı olarak katılacak

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, İstanbul’da gerçekleştirilecek 147. Bab-ı Âli Toplantıları’na onur konuşmacısı olarak katılacak.
1990 yılında başlayan ve Türkiye’de etkili şekilde faaliyetlerini sürdüren köklü bir düşünce platformu olan Bab-ı Âli Toplantıları kapsamında düzenlenecek etkinlikte Erhürman bir konuşma yapacak.
17 Şubat Salı günü adadan ayrılacak olan Cumhurbaşkanı Erhürman, toplantının ardından 18 Şubat Çarşamba günü adaya dönecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.