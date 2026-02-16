  • BIST 12433.5
  • Altın 7015.92
  • Dolar 43.7138
  • Euro 51.9011
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKATrump ve Netanyahu Tahran’a karşı ortak stratejide anlaştı

Bugün Kıbrıs Gazetesi'nden Başbakan Üstel ile ilgili çarpıcı iddialar ve ses kayıtları!

» »
Cemil Önal’ın Bugün Kıbrıs’a verdiği son röportaj, Halil Falyalı’nın ölümünden sonra da sürdüğü iddia edilen finansal ve siyasi ilişki ağını yeniden gündeme taşıyor. Bu kez iddiaların odağında KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve oğulları var…
Bugün Kıbrıs Gazetesi'nden Başbakan Üstel ile ilgili çarpıcı iddialar ve ses kayıtları!

“50 BİN EURO BEN VERDİM”

İddiaya göre para transferleri “iş karşılığı” değil, sistem ilişkisi çerçevesinde gerçekleşiyordu. Arama gelir, ihtiyaç bildirilir ya da “ara ara fişeklenirdi.”

Bu anlatım, klasik rüşvet şemasından farklı bir tablo çiziyor.
Burada “ihtiyaç temelli” değil, ilişki temelli bir finansman modeli var.

Önal’ın ifadesine göre konuşmalar kayıtlı.
Yer: Girne’de oto yıkama.
Miktar: 50.000 Euro.
Gerekçe: “Hatırlamıyorum.”

Bu belirsizlik aslında sistemin doğasını anlatıyor.

Cemil Önal o anları aynen şöyle aktarıyor:

“Ben verdim, Ünal Üstel’e verdim. Valla neyin karşılığı olduğunu hatırlamıyorum ama Ünal Üstel’in oto yıkamasına gittim (Girne’nin içindeki) ‘Ünal Abi nasılsın’ diye aradım bunu, dedim ‘Abi bunu sana gönderdi’. 50 bin euro verdim o zaman. Bunlara para vermek için bir sebebin olmasına gerek yok. Arar der ki o lazım bu lazım, ya da biz de işimiz düşmeden de ara ara fişeklerdik. 2-3 hafta içinde telefonumu alacağım ya, o zaman var onda kayıt, Ünal Üstel ile konuşmam var, ‘Abi geliyorum yanına haberin olsun’, ‘Gel gel galerideyim, abim benim’ diyor.“

 

TAMAMI İÇİN TIKLAYIN

 

unal_ustel.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Maria Angela Holguin yazdı... Karşılaşılan zorluk: Liderler arasında diyalog yoluyla ortak zemin oluşturmak15 Şubat 2026 Pazar 10:57
  • Bağımsızlık Yolu’ndan CTP’ye: Özel sektörde Sendikalaşma Yasası Meclis’e taşınsın15 Şubat 2026 Pazar 10:54
  • DEV-İŞ: Ektam emekçilerinin mücadelesi 9’uncu gününde; mücadelemiz onurumuzdur, geleceğimizdir14 Şubat 2026 Cumartesi 19:55
  • İskele’de uyuşturucu operasyonu: 53 gram madde ele geçirildi14 Şubat 2026 Cumartesi 19:53
  • Boğazköy’de iki araç çarpıştı: Araç bahçe duvarında durabildi14 Şubat 2026 Cumartesi 19:51
  • Gemikonağı’nda alkollü sürücü kazaya karıştı14 Şubat 2026 Cumartesi 10:45
  • GİKAD, İŞAD, GİAD ve TÜRKONFED’den Erhürman’a ziyaret14 Şubat 2026 Cumartesi 10:38
  • 3 üründe limit üstü bitki koruması tespit edildi14 Şubat 2026 Cumartesi 10:10
  • KŞK'da 43 gündür maaşlar ödenmedi... Grev başlıyor...13 Şubat 2026 Cuma 23:41
  • Ataoğlu, Kazakistan'ın Güney Kıbrıs'a uçak seferlerini başlatacağını duyurması sonrası açıklama yaptı13 Şubat 2026 Cuma 19:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti