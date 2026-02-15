ARUCAD, lise öğrencilerine yönelik Atölyeler Haftasını tamamladı

Sömestr tatili döneminde gelenekselleşen etkinlik, gençlere yeteneklerini keşfedip geliştirebilecekleri yaratıcı bir deneyim ortamı sundu.
11–12–13 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenen program kapsamında toplam 11 kurs ve 12 atölye çalışması gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca lise öğrencileri sabah saatlerinde üç gün süren kurs programlarına katılırken, öğleden sonraları uygulamalı atölye çalışmalarında üretim deneyimi yaşadı.
Program süresince öğrenciler, üniversitenin atölye, stüdyo ve laboratuvar olanaklarını yerinde deneyimleme fırsatı buldu. Sanat ve tasarım alanlarına ilgiyi artırmayı amaçlayan etkinlikte katılımcılar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde farklı disiplinleri yakından tanıdı.
Farklı liselerden yoğun katılımın sağlandığı Atölyeler Haftasının sonunda kurslara düzenli katılım gösteren öğrencilere sertifikaları takdim edildi.
