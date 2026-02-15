  • BIST 12433.5
  • Altın 7075.06
  • Dolar 43.7242
  • Euro 51.9199
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATrump ve Netanyahu Tahran’a karşı ortak stratejide anlaştı

ARUCAD, lise öğrencilerine yönelik Atölyeler Haftasını tamamladı

» »
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), lise öğrencilerine yönelik düzenlediği üç günlük Atölyeler Haftasını bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirdi.
ARUCAD, lise öğrencilerine yönelik Atölyeler Haftasını tamamladı

Sömestr tatili döneminde gelenekselleşen etkinlik, gençlere yeteneklerini keşfedip geliştirebilecekleri yaratıcı bir deneyim ortamı sundu.

11–12–13 Şubat 2026 tarihlerinde düzenlenen program kapsamında toplam 11 kurs ve 12 atölye çalışması gerçekleştirildi. Etkinlik boyunca lise öğrencileri sabah saatlerinde üç gün süren kurs programlarına katılırken, öğleden sonraları uygulamalı atölye çalışmalarında üretim deneyimi yaşadı.

Program süresince öğrenciler, üniversitenin atölye, stüdyo ve laboratuvar olanaklarını yerinde deneyimleme fırsatı buldu. Sanat ve tasarım alanlarına ilgiyi artırmayı amaçlayan etkinlikte katılımcılar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde farklı disiplinleri yakından tanıdı.

Farklı liselerden yoğun katılımın sağlandığı Atölyeler Haftasının sonunda kurslara düzenli katılım gösteren öğrencilere sertifikaları takdim edildi.

arucad-lise-öğrencilerine-yönelik-atölyeler-haftasini-gerçekleştirdi6.jpeg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ARUCAD Endüstriyel Tasarım Öğrencileri 16. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması’nda Final Etabında Yer Aldı09 Ocak 2026 Cuma 15:26
  • Mustafa Batıbeniz’in yeni sergisi “Sömürgecilik Sonrası İnsansıları” ARUCAD Art Space’te25 Aralık 2025 Perşembe 11:19
  • Uzman, Enerji Verimliliği ve Sürdürülebilir Kamu Alımları Alanında Yürütülen Projede ARUCAD’ı Temsilen Görev Alıyor22 Aralık 2025 Pazartesi 17:23
  • ARUCAD’da Empati Atölyesi Gerçekleştirildi19 Aralık 2025 Cuma 18:54
  • ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu’ndan Kapsayıcı Eğitim Odaklı Konferans17 Aralık 2025 Çarşamba 17:17
  • ARUCAD 5. Eğitim Çalıştayı yapıldı14 Aralık 2025 Pazar 17:56
  • ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi Uluslararası Kalite Konferansı’nda Konuşmacı Olarak Yer Aldı30 Kasım 2025 Pazar 12:37
  • Mike Berg’in “Innocent of Theory” Sergisi Art Rooms’ta Açılıyor27 Kasım 2025 Perşembe 13:20
  • 7. Uluslararası Peyzaj Mimarlığı Araştırmaları Kongresi, ARUCAD’da Gerçekleşti27 Kasım 2025 Perşembe 12:06
  • ARUCAD Öğrencilerinin Eserleri Bakü’de Sergilendi25 Kasım 2025 Salı 15:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti