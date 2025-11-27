Mike Berg’in “Innocent of Theory” Sergisi Art Rooms’ta Açılıyor

Mike Berg’in Art Rooms’ta açılacak Innocent of Theory başlıklı sergisi, sanatçının soyutlama, mekânsal duyarlılık ve malzeme geçişlerine odaklanan çok katmanlı yaklaşımını bir araya getiriyor.

El yapımı kâğıt üzerinde çok katmanlı çizim ve resimlerden dokuma yüzeylere ve metal konstrüksiyonlara uzanan seçki, ışık, gölge ve formun sürekli değişen ilişkisiyle şekillenen bir atmosfer sunuyor.

New York, Cheney ve İstanbul arasında geçen yılların izlerini taşıyan Berg’in üretimi, doğrudan anlatımdan ziyade sessiz ve derin bir karmaşıklığı ön plana çıkarıyor. Formun kendiliğindenliğine, ince bir düzene ve belirsizliğe açıklığa dayanan dili, sanatçının gözlemsel derinliğini yansıtarak izleyiciyi anlamın askıda kaldığı bir alana davet ediyor.

Sergi, 28 Kasım Cuma günü saat 18.00’de düzenlenecek açılış kokteyliyle sanatseverlerle buluşacak. Innocent of Theory, 8 Ocak 2026 tarihine kadar Art Rooms’ta ziyaret edilebilecek.