ARUCAD ve BESIGN Arasında Sürdürülebilir Tasarım Odaklı Akademik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Üniversite, Fransa’nın Nice kentinde bulunan BESIGN The Sustainable Design School ile öğrenci değişimini kapsayan yeni bir Akademik İşbirliği Anlaşması imzaladı. Hayata geçirilen anlaşma, sürdürülebilir tasarım eğitimi alanında Avrupa ve Akdeniz Bölgelerini kapsayan önemli bir akademik köprü niteliği taşıyor.

ARUCAD, bugüne kadar farklı ülkelerden yaratıcı sanatlar ve tasarım odaklı birçok yükseköğretim kurumu ile işbirliği yaparak öğrencilerine ve akademisyenlerine uluslararası düzeyde yeni deneyim alanları açtı. BESIGN ile gerçekleştirilen bu yeni anlaşma, özellikle Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri için sürdürülebilirlik odaklı eğitim ve uygulama alanlarını genişletiyor.

Sürdürülebilirlik Odaklı Müfredat ve Öğrenci Değişimi

Bu anlaşma, Tekstil ve Moda Tasarımı öğrencilerine Avrupa’da sürdürülebilir moda ve tasarım yaklaşımını deneyimleme imkânı sunuyor. Program kapsamında öğrenciler Fransa’da BESIGN bünyesinde eğitim görebilecek; BESIGN öğrencileri ise Kuzey Kıbrıs’ta ARUCAD’da derslere katılabilecek. Öğrenciler, ev sahibi kurumda ek öğrenim ücreti ödemeden derslere katılabilecek ve aldıkları kredileri kendi üniversitelerine aktarabilecek.

Profesyonel Projeleriyle Uygulamalı Eğitim

İşbirliği, sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda gerçek dünya deneyimleri kazandırmayı da hedefliyor. BESIGN’ın uygulamalı dersleri ile ARUCAD’ın yaratıcı stüdyo ve proje odaklı dersleri, öğrencilere sürdürülebilir ürün ve hizmetler tasarlama imkânı sunacak. Böylece öğrenciler, moda endüstrisinde çevreye duyarlı, etik ve yenilikçi tasarım yaklaşımlarını pratiğe dökme fırsatı bulacak.

ARUCAD’ın Küresel İşbirlikleri Büyüyor

Sanat, tasarım ve iletişim odaklı butik bir üniversite olarak ARUCAD, dünyanın farklı ülkelerindeki yaratıcı eğitim kurumlarıyla imzaladığı işbirliği anlaşmalarıyla öğrencilerini küresel sanat ve tasarım ekosistemine hazırlıyor. BESIGN ile yapılan bu yeni anlaşma, ARUCAD’ın özellikle sürdürülebilirlik odaklı yaratıcı eğitim alanında uluslararası görünürlüğünü artırarak, öğrencilerine Avrupa’nın yenilikçi tasarım anlayışını deneyimleme imkânı sunuyor.