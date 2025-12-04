Yaban Hayatın Korunması İçin İş Birliğine Gidildi

SADIKOĞLU: “İSKELE BELEDİYESİ OLARAK DOĞANIN KORUNMASINA YÖNELİK HER PROJENİN YANINDAYIZ”

İskele Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık Federasyonu arasında doğanın korunması, yaban hayatının desteklenmesi ve yıl içinde gerçekleştirilecek faaliyetlere katkı sağlanmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. İskele Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda hayata geçirilen protokol, imza altına alındı.

İSKELE BELEDİYESİ İLE KKTC AVCILIK FEDERASYONU İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

İskele Belediyesi ile KKTC Avcılık Federasyonu iş birliği protokolü imzaladı. İskele Belediyesi’nde gerçekleşen, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Federasyon adına hazır bulunan Salih Aydemir arasında imzalanan iş birliği protokolü, yaban hayatının korunmasının yanı sıra doğaya katkı sağlayacak projeler, üretim faaliyetleri, zararlılarla mücadele çalışmaları ve KKTC Avcılık Federasyonu’nun yıl boyunca düzenleyeceği müsabakalara İskele Belediyesi’nin destek verebilmesini kapsıyor. Böylece hem doğal yaşamın sürdürülebilirliği hem de avcılık faaliyetlerinin daha bilinçli yürütülmesi hedefleniyor.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, söz konusu iş birliği protokolüyle ilgili yaptığı açıklamada, protokolün yalnızca yaban hayatının korunması açısından değil, doğanın bütününe katkı sağlayacak çok yönlü bir iş birliği olduğunu belirtti. Doğanın, yaban hayatın ve ekosistemin büyük bir değer olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu hem mevcut doğal zenginliklerin korunması hem de geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakılması adına bu iş birliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Zararlılarla mücadeleden üretim çalışmalarına, müsabakalardan bilinçlendirme faaliyetlerine kadar geniş bir alanda federasyonla iş birliği yapacaklarını da söyleyen Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak, doğanın korunmasına yönelik her projenin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner ve yönetimi adına söz konusu protokole imza koyan Salih Aydemir ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti. Belediyenin desteğinin projelerin daha verimli yürütülmesine katkı sağlayacağını belirten Aydemir, protokolün hem doğaya hem de avcılık kültürüne değer katılacağını ifade etti.