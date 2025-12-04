  • BIST 10918.51
  • Altın 5744.778
  • Dolar 42.4474
  • Euro 49.6461
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Yaban Hayatın Korunması İçin İş Birliğine Gidildi

» »
İskele Belediyesi ile Kktc Avcılık Federasyonu İş Birliği Protokolü İmzaladı
Yaban Hayatın Korunması İçin İş Birliğine Gidildi

SADIKOĞLU: “İSKELE BELEDİYESİ OLARAK DOĞANIN KORUNMASINA YÖNELİK HER PROJENİN YANINDAYIZ”

İskele Belediyesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık Federasyonu arasında doğanın korunması, yaban hayatının desteklenmesi ve yıl içinde gerçekleştirilecek faaliyetlere katkı sağlanmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı. İskele Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda hayata geçirilen protokol, imza altına alındı.

 

İSKELE BELEDİYESİ İLE KKTC AVCILIK FEDERASYONU İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

İskele Belediyesi ile KKTC Avcılık Federasyonu iş birliği protokolü imzaladı. İskele Belediyesi’nde gerçekleşen, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Federasyon adına hazır bulunan Salih Aydemir arasında imzalanan iş birliği protokolü, yaban hayatının korunmasının yanı sıra doğaya katkı sağlayacak projeler, üretim faaliyetleri, zararlılarla mücadele çalışmaları ve KKTC Avcılık Federasyonu’nun yıl boyunca düzenleyeceği müsabakalara İskele Belediyesi’nin destek verebilmesini kapsıyor. Böylece hem doğal yaşamın sürdürülebilirliği hem de avcılık faaliyetlerinin daha bilinçli yürütülmesi hedefleniyor.

 

SADIKOĞLU: “İSKELE BELEDİYESİ OLARAK DOĞANIN KORUNMASINA YÖNELİK HER PROJENİN YANINDAYIZ”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, söz konusu iş birliği protokolüyle ilgili yaptığı açıklamada, protokolün yalnızca yaban hayatının korunması açısından değil, doğanın bütününe katkı sağlayacak çok yönlü bir iş birliği olduğunu belirtti. Doğanın, yaban hayatın ve ekosistemin büyük bir değer olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu hem mevcut doğal zenginliklerin korunması hem de geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakılması adına bu iş birliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Zararlılarla mücadeleden üretim çalışmalarına, müsabakalardan bilinçlendirme faaliyetlerine kadar geniş bir alanda federasyonla iş birliği yapacaklarını da söyleyen Sadıkoğlu, İskele Belediyesi olarak, doğanın korunmasına yönelik her projenin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

 

KKTC Avcılık Federasyonu Başkanı Tahir Saygıner ve yönetimi adına söz konusu protokole imza koyan Salih Aydemir ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti. Belediyenin desteğinin projelerin daha verimli yürütülmesine katkı sağlayacağını belirten Aydemir, protokolün hem doğaya hem de avcılık kültürüne değer katılacağını ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yedikonuk'ta vefat eden şahıstan otopsi için doku örneği alındı27 Kasım 2025 Perşembe 18:30
  • İki Kıbrıslı Rum sanığın davası yarın devam edecek26 Kasım 2025 Çarşamba 20:11
  • İskele’de 2 kilo hintkeneviri bulundu: 1 kişi tutuklandı26 Kasım 2025 Çarşamba 15:48
  • Eylem: Okulda öğretmen ve yönetim kadrosunda eksik var26 Kasım 2025 Çarşamba 15:24
  • Atıl kuyu yeniden hayat buldu24 Kasım 2025 Pazartesi 16:07
  • İskele'de okul otobüsü kaza yaptı19 Kasım 2025 Çarşamba 11:29
  • İskele Boğaztepe’de park halindeki araçtan 570 bin TL çalındı: İki kişi tutuklandı14 Kasım 2025 Cuma 15:03
  • Dipkarpaz'da 21 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı13 Kasım 2025 Perşembe 12:29
  • Kıbrıslı Rum 2 sanığın İskele Kaza Mahkemesi’ndeki davası 12 Kasım’a ertelendi06 Kasım 2025 Perşembe 18:18
  • Hükümet nisabı sağlayamadı, CTP'yi suçladı!04 Kasım 2025 Salı 17:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti