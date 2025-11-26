  • BIST 10914.65
Rum basını: Hristodulidis'in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

İki Kıbrıslı Rum sanığın davası yarın devam edecek

İki Kıbrıslı Rum sanığın davası yarın devam edecek

İskele Kaza Mahkemesi’nde yargılanan iki Kıbrıslı Rum sanık A.K (E-60) ve A.K (K-60) bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tanıkların dinlenmesine devam edilen duruşma, yarına ertelendi.
İki Kıbrıslı Rum sanığın davası yarın devam edecek

Savcılık, geçen duruşmalarda beş sanık aleyhine getirilen “Mülke tecavüz” ve “Genel rahatsızlık” suçlamalarına ilişkin davayı geri çekmiş ve sanıklar bu suçlamalardan serbest kalmıştı.

"Kişisel Verileri Koruma Yasası'nı ihlal” ve “Özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla yargılanan 2 sanığın davası ise bugün de devam etti. İddia makamı, bugünkü oturumda da tanık dinletmeye devam etti. Bir sonraki duruşmada tanıkların dinlenmesine devam edilmesi bekleniyor.

Öte yandan, “Askeri yasak bölgeyi ihlal” suçlamasıyla yargılanan sanıklar, Lefkoşa Askeri Mahkeme'de beraat etmişti.

