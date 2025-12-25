  • BIST 11382.94
  • Altın 6169.544
  • Dolar 42.8397
  • Euro 50.3849
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

İskele'de Noel etkinliği... Buz gibi havada denize girdiler

» »
Noel Etkinliği, yabancı dostlarımızı bir araya getirdi. İskele’de yaşamlarını sürdüren yabancılar tarafından geleneksel hale gelen Noel Etkinliğinden elde edilen gelir bu yıl da Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlandı
İskele'de Noel etkinliği... Buz gibi havada denize girdiler

İSKELE’DE YAŞAYAN YABANCILAR, NOEL ETKİNLİĞİNİ FARKINDALIĞA DÖNÜŞTÜRDÜ

İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve lojistik desteğiyle gelenekselleşen Noel Etkinliği, yabancı dostlarımızı bir araya getirdi. İskele’de yaşamlarını sürdüren yabancılar tarafından geleneksel hale gelen Noel Etkinliğinden elde edilen gelir bu yıl da Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlandı. 7’den 70’e çok sayıda yabancı dostlarımızın katıldığı etkinliğin sonunda elde edilen 13.840 TL + 10 Sterlin Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne teslim edildi.

KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ YARARINA DÜZENLENEN NOEL ETKİNLİĞİNDE DENİZE GİRDİLER

Kanser Hastalığına dikkat çekilen etkinlikte soğuğa aldırış etmeyen onlarca kişi, denize girerek hem Noel’i kutladılar hem de KHYD’ye destek oldular. Noel şarkıları eşliğinde sıcak içecekler ile Noel pastasının ikram edilen ve etkinliğe, Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele gönüllüleri de tam destek verdi. Kıbrıs Kültürünün bir parçası olan Golifa’yı etkinlik alanında yaparak, etkinliğe katılan yabancı dostlarımıza ikram ettiler. İskele’de yaşayan yabancılar, Noel etkinliğiyle, deyim yerindeyse bir kez daha yüreklere dokundular. İskele Belediyesi’nin lojistik destek verdiği, geleneksel hale getirilen ve İskele Belediyesi Halk Plajı Babutsa Büfe önünde gerçekleşen Noel Kutlamasında İskele Belediyesi Sağlık Birimi de hazırda bulundu.

KOCAİSMAİL: “FARKLI KÜLTÜRLERDEN GELSEK DE KALPLERİMİZ AYNI”

Etkinliğe katılarak bir konuşma yapan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Kurucu Başkanı Raziye Kocaismail, Noel etkinliğinin, farklı kültürlerden insanların ortak bir amaç etrafında nasıl kenetlenebildiğinin en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkat çekti. İskele’de yaşayan yabancı uyrukluların, dernek yararına yıllardır böylesine anlamlı bir organizasyona imza atmasının kendileri için kıymetli olduğunu da ifade eden Kocaismail, farklı kültürlerden gelsek de kalplerin yardım etmek ve iyileştirmek duygusunda buluştuğunu söyledi ve etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.

noel2.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele’de elektrik kesintisi18 Aralık 2025 Perşembe 09:58
  • “Şap hastalığı sadece hayvanı değil, üreticinin geleceğini vuruyor”15 Aralık 2025 Pazartesi 10:57
  • Boğaziçi Köyü’nde Şap Hastalığına Karşı Önlemler Alındı14 Aralık 2025 Pazar 21:46
  • İskele Boğaziçi Köyü’nde Şap Hastalığı Şüphesi: Bakanlıktan Acil Tedbirler14 Aralık 2025 Pazar 18:37
  • Dipkarpaz - Zaferburnu Anayolu için uyarı11 Aralık 2025 Perşembe 16:24
  • Polis İskele'deki kazanın detaylarını açıkladı08 Aralık 2025 Pazartesi 18:50
  • İskele'de kaza, 1 kişi vefat etti08 Aralık 2025 Pazartesi 17:46
  • Yaban Hayatın Korunması İçin İş Birliğine Gidildi04 Aralık 2025 Perşembe 18:46
  • İskele’de çekle araç dolandırıcılığı: Üç kişi tutuklandı04 Aralık 2025 Perşembe 14:25
  • İskele'de İş Kazası: Çelik Kasa Kapısı Üzerine Düştü03 Aralık 2025 Çarşamba 15:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti