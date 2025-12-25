İskele'de Noel etkinliği... Buz gibi havada denize girdiler

Noel Etkinliği, yabancı dostlarımızı bir araya getirdi. İskele’de yaşamlarını sürdüren yabancılar tarafından geleneksel hale gelen Noel Etkinliğinden elde edilen gelir bu yıl da Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlandı

İSKELE’DE YAŞAYAN YABANCILAR, NOEL ETKİNLİĞİNİ FARKINDALIĞA DÖNÜŞTÜRDÜ

İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde ve lojistik desteğiyle gelenekselleşen Noel Etkinliği, yabancı dostlarımızı bir araya getirdi. İskele’de yaşamlarını sürdüren yabancılar tarafından geleneksel hale gelen Noel Etkinliğinden elde edilen gelir bu yıl da Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlandı. 7’den 70’e çok sayıda yabancı dostlarımızın katıldığı etkinliğin sonunda elde edilen 13.840 TL + 10 Sterlin Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne teslim edildi.

KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ YARARINA DÜZENLENEN NOEL ETKİNLİĞİNDE DENİZE GİRDİLER

Kanser Hastalığına dikkat çekilen etkinlikte soğuğa aldırış etmeyen onlarca kişi, denize girerek hem Noel’i kutladılar hem de KHYD’ye destek oldular. Noel şarkıları eşliğinde sıcak içecekler ile Noel pastasının ikram edilen ve etkinliğe, Kanser Hastalarına Yardım Derneği İskele gönüllüleri de tam destek verdi. Kıbrıs Kültürünün bir parçası olan Golifa’yı etkinlik alanında yaparak, etkinliğe katılan yabancı dostlarımıza ikram ettiler. İskele’de yaşayan yabancılar, Noel etkinliğiyle, deyim yerindeyse bir kez daha yüreklere dokundular. İskele Belediyesi’nin lojistik destek verdiği, geleneksel hale getirilen ve İskele Belediyesi Halk Plajı Babutsa Büfe önünde gerçekleşen Noel Kutlamasında İskele Belediyesi Sağlık Birimi de hazırda bulundu.

KOCAİSMAİL: “FARKLI KÜLTÜRLERDEN GELSEK DE KALPLERİMİZ AYNI”

Etkinliğe katılarak bir konuşma yapan Kanser Hastalarına Yardım Derneği Kurucu Başkanı Raziye Kocaismail, Noel etkinliğinin, farklı kültürlerden insanların ortak bir amaç etrafında nasıl kenetlenebildiğinin en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkat çekti. İskele’de yaşayan yabancı uyrukluların, dernek yararına yıllardır böylesine anlamlı bir organizasyona imza atmasının kendileri için kıymetli olduğunu da ifade eden Kocaismail, farklı kültürlerden gelsek de kalplerin yardım etmek ve iyileştirmek duygusunda buluştuğunu söyledi ve etkinliğin düzenlenmesinde katkısı olan herkese teşekkür etti.