İskele Belediyesi personeli yeni yıl yemeğinde bir araya geldi

İskele Belediyesi personeli, belediye tarafından düzenlenen yeni yıl yemeğinde bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile belediye meclis üyelerinin de katıldığı yemekte, personele yönelik çekiliş düzenlenerek çeşitli hediyeler takdim edildi.

- Sadıkoğlu: “Gücümüz, birlik ve dayanışma içinde çalışan kadromuza bağlı”

Yemekte konuşan İskele Belediye Başkanı, 2025 yılında halka en iyi hizmeti sunmak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtti ve bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Belediyenin gücünün, birlik ve dayanışma içinde çalışan kadrosundan geldiğine dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla İskele için çalışmaya devam edeceklerinin söyledi.

