Kürşat: Yasalar kâğıt üzerinde kalmış, talan sınır tanımıyor!

Doğup büyüdüğüm köyüm Ötüken’in hemen yanı başında yaşanan bu yağma, artık gizlenemeyen bir çürümenin göstergesidir.
Kürşat: Yasalar kâğıt üzerinde kalmış, talan sınır tanımıyor!

İşte CTP İskele milletvekili Fide Kürşat'ın yaptığı açıklama;

Kendini hükümet sayan bu yapı, her geçen gün doğaya, insana ve yaşam alanlarına daha büyük zararlar vermektedir. Doğa tahribatı çok büyüktür ve verilen zararların geri dönüşü yoktur. Bu, bilinçli bir tercih.

Peşkeşte sınır tanımayan, utanmayı çoktan geride bırakmış bu yolsuz düzen kime hizmet etmektedir? Halkın olanı halka rağmen dağıtan bu zihniyet, memleketin taşını, toprağını, ağacını, ormanını, sahilini, deresini karış karış peşkeş çekmiştir. Bu arsızlığa, bu pervasızlığa artık tahammülümüz kalmamıştır. Her gün yeni bir talanın ihbarını alıyoruz,

Yeter artık!

İskele’de denize sıfır konumdaki 21 dönüm orman arazisi, dönümü 40 dolardan, yıllık toplam 840 dolara, 10 yıllığına Hüseyin Çavuş Kelle tarafından özel bir şirkete kiralanmıştır. İmar Planı’na göre ormancılık dışında her türlü faaliyete kapalı olması gereken bu orman alanı için önce Şehir Planlama Dairesi planlama onayı vermiş, ardından İskele Belediyesi inşaat ruhsatı düzenlemiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı ve İskele Belediyesi bu işin göbeğinde!

Yasalar kâğıt üzerinde kalmış, talan sınır tanımıyor!

Ağaç kesiminin kesinlikle yasak olduğu bu alanda bugün 10 dönüm orman tamamen sökülmüştür. Kamu kurumları susmuş, kamu yararı yok sayılmış, doğa göz göre göre yok edilmiştir.

Bu yaşananlar bir istisna değil, rant düzeninin ta kendisidir.

Bu düzeni kabul etmiyoruz.

Bölge halkı olarak isyandayız. Kamu kaynaklarının, kamu yararının kimsenin umurunda olmadığı bu kara düzene son vereceğiz!

En erken zamanda erken seçim şart!

