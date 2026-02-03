  • BIST 12433.5
Şap hastalığına karşı mücadele sürüyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkede uzun bir süreden sonra aralık ayı içerisinde yeniden görülen şap hastalığına karşı mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ülkede uzun bir süreden sonra aralık ayı içerisinde yeniden görülen şap hastalığına karşı mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu.

Hastalığın kontrol altına alınması ve yeni salgınların oluşmasının önlenmesi amacıyla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilan edilen “Şap Hastalığı ile İlgili Alınması Gereken Genel Tedbirler”in uygulanmasına devam ediliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hastalığın mevcut durumu ve Veteriner Teknik Komite’nin önerileri doğrultusunda karantina uygulamaları ve hayvan hareketlerine ilişkin kısıtlamalar  dile getirildi.

Ülke genelinde ilan edilen tüm tedbir ve hayvan hareketi kısıtlamalarının yürürlükte kalacağına işaret edilen açıklamada, tüm hayvan hareketlerinin yasak olduğu, yalnızca Veteriner Dairesi kontrolünde işletmelerden doğrudan mezbahalara sevke izin verileceği belirtildi.

Salgınla mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlara yönelik ikinci tur zorunlu aşılama programının tamamlanmak üzere olduğu kaydedilerek, küçükbaş hayvanlara yönelik zorunlu aşılama programının ise şubat ayında başlatılmasının planlandığı vurgulandı.

Hastalığın seyri ve yüksek bulaşma riski nedeniyle üreticiler ve ilgili tüm sektör paydaşlarının ilan edilen tedbirlere eksiksiz uyması istenen açıklamada, hastalığın çiftliklere bulaşmasının önlenmesi amacıyla uygulanacak biyogüvenlik önlemlerinin hayati öneme sahip olduğu belirtildi.

Karantina uygulamasının devam ettiği bölgeler

Boğaziçi ve Atlılar köyleri (1 km) bölgelerinde tam karantina uygulaması sürdürülüyor ve hayvanların meraya çıkarılması yasak. Hayvancılık bölgelerine insan ve hayvan girişleri sınırlaması sürüyor. Bölgede bulunan koyun, keçi ve sığırların, mezbahaya sevk dâhil olmak üzere, karantina süresi boyunca hiçbir şekilde hareket ettirilmeyecek.

Koruma alanı içindeki (3 km) Akova, Sınırüstü, Aygün ve Sandallar’da karantina tedbirleri devam ediyor. Tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvan hareketleri sürüyor. Bir aylık karantina süresinin tamamlanmasının ardından, yalnızca Veteriner Dairesi kontrolünde olmak kaydıyla hayvanların doğrudan belirlenen mezbahalara sevkine izin verilecek.

Ülke genelinde uygulanacak tedbirler

Ülke genelinde ilan edilen tüm tedbirler ve hayvan hareketi kısıtlamaları yürürlükte kalacak. Tüm hayvan hareketleri yasak. Yalnızca Veteriner Dairesi kontrolünde işletmelerden doğrudan mezbahalara sevke izin verilecek.

Salgınla mücadele kapsamında büyükbaş hayvanlara yönelik ikinci tur zorunlu aşılama programı tamamlanmak üzere. Şubat ayı içerisinde küçükbaş hayvanlara yönelik zorunlu aşılama programının başlatılması planlanıyor.

Hastalığın seyri ve yüksek bulaşma riski nedeniyle üreticilerimizin ve ilgili tüm sektör paydaşlarının ilan edilen tedbirlere eksiksiz uyması büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, hastalığın çiftliklere bulaşmasının önlenmesi amacıyla uygulanacak biyogüvenlik önlemleri hayati öneme sahiptir.”

