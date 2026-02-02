  • BIST 12433.5
Girne’de 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi!

Girne’de mikrosefali hastası olan 1 yaşındaki Nafi Kocaman, ikametgâhlarında yaşamını yitirmiş halde bulundu.
Girne'de 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 01.02.2026 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Girne’de sakin, mikrosefali hastası olarak makineye bağlı şekilde hayatını sürdürmekte olan Nafi Kocaman (E-1), kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede, darp veya cebir izine rastlanmamıştır. Kocaman’ın ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

AYSEL VİRDANEN HAYATINI KAYBETTİ

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 01.02.2026 tarihinde, saat 08.30 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Aysel Virdanen (K-75), kalmakta olduğu ikametgâh içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Virdanen’in ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

