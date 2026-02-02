  • BIST 12433.5
  • Altın 6340.99
  • Dolar 43.5023
  • Euro 51.6285
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAGazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı yaya geçişlerine "deneme" amaçlı açıldı

İskele-Geçitkale yolunda ölümlü kaza

» »
İskele-Geçitkale yolunda ölümlü kaza meydana geldi.
İskele-Geçitkale yolunda ölümlü kaza

01.02.2026 tarihinde, saat 21.40 sıralarında İskele–Ercan Anayolu’nun 3–4’üncü kilometreleri arasında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Mehmet Ali Demir (E-44) yönetimindeki JP 360 plakalı salon araç, İskele istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Anfora Alışveriş Merkezi yakınlarında sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Bu esnada karşı istikametten gelmekte olan Emir Gözel (E-22) yönetimindeki RE 260 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu, RE 260 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gül Kanlı (K-46) olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araç sürücüsü Emir Gözel ise yaralı olarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı; hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında JP 360 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ali Demir tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhuriyet Meclisi yasama gündemiyle toplanıyor01 Şubat 2026 Pazar 12:17
  • Makina Mühendisleri Odası’ndan İSG yasa değişikliğine uyarı01 Şubat 2026 Pazar 12:05
  • Zanlı, mal sahibinin izniyle kaldığı evden 6 klima çalmakla suçlanıyor01 Şubat 2026 Pazar 12:01
  • Trafik denetimleri: 56 araç trafikten men edildi,01 Şubat 2026 Pazar 11:58
  • Gönyeli’de iki saatlik elektrik kesintisi yaşanacak01 Şubat 2026 Pazar 11:14
  • Girne'de asayiş ve trafik denetimi: 302 sürücüye yasal işlem31 Ocak 2026 Cumartesi 19:11
  • Zam yağmuru başladı! Ekmeğe %20 zam!31 Ocak 2026 Cumartesi 19:08
  • KOOP-SÜT'e okkalı zam!31 Ocak 2026 Cumartesi 18:33
  • Leyla Aytaç aranıyor31 Ocak 2026 Cumartesi 13:26
  • Fatma Ünal: Hakkımda Yapılan Bazı Haberler Gerçeği Yansıtmıyor30 Ocak 2026 Cuma 17:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti