İskele-Geçitkale yolunda ölümlü kaza

01.02.2026 tarihinde, saat 21.40 sıralarında İskele–Ercan Anayolu’nun 3–4’üncü kilometreleri arasında meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Mehmet Ali Demir (E-44) yönetimindeki JP 360 plakalı salon araç, İskele istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, Anfora Alışveriş Merkezi yakınlarında sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti. Bu esnada karşı istikametten gelmekte olan Emir Gözel (E-22) yönetimindeki RE 260 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu, RE 260 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gül Kanlı (K-46) olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araç sürücüsü Emir Gözel ise yaralı olarak kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı; hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında JP 360 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ali Demir tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.