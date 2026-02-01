Rum basını, Pakistan ve Somali'nin tutumunu eleştirdi

Rum basını karar metnindeki uyarıları öne çıkardı; Pakistan ve Somali’nin Güvenlik Konseyi’ndeki tutumları ise eleştirel yorumlara konu oldu.

BM Güvenlik Konseyi’nin 2815/2026 sayılı Kıbrıs’taki Barış Gücü’nün görev süresini uzatma kararı Rum Yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı. Rum medyasında karar metninde yer alan uyarılar öne çıkarıldı, Pakistan ve Somali'nin Güvenlik Konseyi'ndeki tartışmalar sırasında sergiledikleri tavır yorumlandı.

HARAVGİ: TÜRKİYE, BM'Yİ İKİ DEVLETİ TANIMAYA ÇAĞIRDI

Haravgi karar metninde yer verilen mevcut fiili durumun sürdürülebilir olmadığı, siyasi anlaşma olmamasının gerilimleri yoğunlaştırdığı, iki toplum arasındaki yabancılaşmayı derinleştirdiği ve toprakla ilgili, uzlaşı perspektiflerini tamamen baltalayabilecek geri dönüşü olmayan değişiklik riski yarattığı uyarılarına vurgu yaptı.

Habere göre, metinde durağanlıktan, dolaylı olarak her iki taraf da sorumlu tutularak çözüm bulma sorumluluğunun Kıbrıslılara ait olduğu ve arzu edilen çözümün iki bölgeli iki toplumlu Güvenlik Konseyi kararlarında belirtildiği şekilde siyasi eşitliğe sahip federasyon zeminine dayanması gerektiği belirtildi.

Kıbrıs’taki tarafların BM Genel Sekreteri ve Kıbrıs Kişisel Temsilcisi ile aktif iş birliği yapması gereğine işaret edilen metinde, özellikle iki toplum arasındaki sosyoekonomik uçurumun genişlemesinden ve bunun çözüm perspektifini daha da darbelemesinden duyulan endişenin altı çizildi.

Gazeteye göre, Rum Yönetimi BM Güvenlik Konseyi’nin Barış Gücü’nün görev süresini 31 Ocak 2027’ye kadar uzatan kararının benimsenmesinden memnuniyet belirtti. Güvenlik Konseyi’nin BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs müzakerelerini yeniden başlatma çabalarına destek vermesini de kutladı.

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “işgal” diye nitelediği durum devam ettiği sürece Barış Gücü’nün Ada’da kalmasının “şart olduğu” öne sürüldü. Rum Yönetiminin, görevini etkin şekilde yerine getirebilmesi için Barış Gücü ile yapıcı şekilde iş birliğine devam edeceği belirtildi.

Gazete Türkiye ve KKTC Dışişleri bakanlıklarından yapılan açıklamaları da “Türk Dışişleri: Kıbrıs Sorununa En Gerçekçi Çözüm İki Devlettir… ‘Dışişleri Bakanı’ BM’yi Egemen Eşit ve Eşit Uluslararası Statülü İki Devleti Benimsemeye Çağırdı” başlığı altında özetledi.

FİLELEFTHEROS: ANKARA'NIN OYUNLARINA RAĞMEN GÜÇLÜ OYÇOKLUĞU İLE BARIŞ GÜCÜ'NÜN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

Fileleftheros BM Güvenlik Konseyi’nin Barış Gücü’nün görev süresini uzatma kararının, Pakistan ve Somali’nin tavrına rağmen Rum Yönetiminin yoğun diplomatik eylemleri neticesinde geçtiğini yazdı.

Gazete “Ankara’nın Oyunlarına Rağmen Güçlü Oyçokluğu” başlıklı haberinde Pakistan’ın “Kıbrıs sorunuyla ilgili dengeleri bozacak değişiklikler istediğini" ve ocak ayında BM Güvenlik Konseyi’ne başkanlık eden Somali’nin ilk kez Pakistan ile aynı şekilde davrandığını yazdı.

Pakistan ve Somali’nin, müdahil taraf olarak Kıbrıslı Türk temsilcinin de konuşmak istediğini, böyle bir şeyin 1992’den beri geçerli olan uzlaşıyı bozacak bir şey olduğunu yazan gazete, Rum Yönetiminin de oluru ile, Ada’daki iki tarafın Barış Gücünün görev süresini uzatma tartışmalarında görüş belirtmemesi uzlaşısıyla aşıldığını savundu.

Gazete Pakistan’ı ve Somali’yi Ankara’nın “uyduları” olarak niteledi ve Somali ile Pakistan’ın Türkiye ile siyasi, ekonomik ve askeri bağları olan ülkelerin “müdahaleleri ışığı altında, son oylamaya katılmadığını aktardı