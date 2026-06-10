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DRİFT NEU DRİFT ŞAMPİYONASI 2. YARIŞI NEFES KESTİ

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NEU Event Park’ta adrenalin, rekabet ve festival atmosferi bir araya geldi.
DRİFT NEU DRİFT ŞAMPİYONASI 2. YARIŞI NEFES KESTİ

Kuzey Kıbrıs’ın motor sporları merkezi haline gelen NEU Event Park, Drift NEU Drift Şampiyonası 2026 sezonunun 2. yarışına ev sahipliği yaptı. Drift tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, gün boyunca yüksek tempo, nefes kesen mücadeleler ve adrenalin dolu anlarla motor sporları severlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Profesyonel pilotlardan genç yeteneklere, kadın sporculardan yükselen yıldızlara kadar birçok başarılı ismin piste çıktığı yarışlarda, güçlü araçlar ve kapı kapıya geçen tandem mücadeleleri tribünlerden büyük alkış aldı. Lastik dumanının pistten eksik olmadığı organizasyonda izleyenler hem yarış heyecanını hem de festival atmosferini bir arada yaşadı..

MOTOSİKLET ATEŞ ŞOVU ETKİNLİĞE DAMGA VURDU

Drift heyecanının yanı sıra organizasyon alanında gerçekleştirilen motosiklet ateş şovu da izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı. Profesyonel gösteri ekibinin sergilediği cesur performanslar ve alevlerle bütünleşen motosiklet şovu, NEU Event Park’ta görsel şölen oluşturdu.

Tribünleri dolduran motor sporları tutkunları gösteriyi büyük heyecan ve alkışlarla takip ederken, ortaya çıkan atmosfer organizasyonun unutulmaz anları arasında yer aldı.

PRO KATEGORİSİNDE ZAFER ENVER HASKASAP’IN

Şampiyonanın en prestijli kategorilerinden biri olan Pro kategorisinde günün kazananı Enver Haskasap oldu. Güçlü performansı ve istikrarlı sürüşüyle dikkat çeken Haskasap, final eşleşmelerindeki başarılı çizgisiyle zirveye ulaştı.

Drift NEU Racing School Başöğretmeni Juan Kruis Black ise profesyonel kategoride ortaya koyduğu başarılı performansla ikinci sırayı elde ederek dikkatleri üzerine çekti. Hem eğitmen kimliği hem de pist üzerindeki deneyimiyle öne çıkan Black, yarış boyunca izleyenlerden büyük alkış aldı. Günün üçüncüsü ise deneyimli pilot Celal Erülkü oldu.

Pro Kategori Sonuçları:

1. Enver Haskasap

2. Juan Kruis Black

3. Celal Erülkü

SEMI-PRO’DA HÜSEYİN KARAOĞLAN DAMGASI

Semi-Pro kategorisinde ise günün en başarılı ismi Hüseyin Karaoğlan oldu. Kararlı ve kontrollü sürüşüyle dikkat çeken Karaoğlan birinciliği elde ederken, Drift NEU Racing School Başöğretmeni Juan Kruis Black ikinci sırayı aldı. Genç yaşına rağmen başarılı performansıyla dikkat çeken Rüzgar Okman ise günü üçüncü sırada tamamladı.

Semi-Pro Sonuçları:

1. Hüseyin Karaoğlan

2. Juan Kruis Black

3. Rüzgar Okman

GENÇ YETENEKLER GELECEK İÇİN UMUT VERDİ

Drift sporunun geleceği olarak gösterilen genç pilotlar da performanslarıyla organizasyona damga vurdu. Gençler kategorisinde Hüseyin Karaoğlan birincilik kürsüsüne çıkarken, Rüzgar Okman ikinci, Cem Djemal ise üçüncü oldu.

Gençler Kategorisi Sonuçları:

1. Hüseyin Karaoğlan

2. Rüzgar Okman

3. Cem Djemal

KADINLAR KATEGORİSİNDE BÜYÜK HEYECAN

Kadınlar kategorisinde de kıyasıya rekabet yaşandı. Başarılı performansıyla dikkat çeken Cemre Günsel Haskasap günün kazananı olurken, Buğçe Çelebi ikinci sırada yer aldı.

Kadınlar Kategorisi Sonuçları:

1. Cemre Günsel Haskasap

2. Buğçe Çelebi

ETKİNLİK ALANI FESTİVAL ATMOSFERİYLE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Drift heyecanının yanı sıra NEU Event Park içerisinde kurulan etkinlik alanı da ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Çocuklar için hazırlanan özel oyun alanları ailelerin yoğun ilgisini çekerken, otomobil aksesuar stantları, motor sporları ekipman bölümleri ve farklı markaların tanıtım alanları gün boyunca ziyaretçi akınına uğradı.

Yiyecek ve içecek stantlarının da yer aldığı organizasyon alanı, yarış atmosferini sosyal etkinliklerle birleştirerek katılımcılara festival havasında unutulmaz bir gün yaşattı. Her yaş grubuna hitap eden etkinlik alanı, motor sporları tutkunlarını aileleriyle birlikte bir araya getirdi.

Motor sporlarına olan ilginin her geçen gün arttığını bir kez daha ortaya koyan Drift NEU Drift Şampiyonası 2. Yarışı, hem profesyonel sporcuların performansları hem de genç yeteneklerin ortaya koyduğu mücadeleyle büyük beğeni topladı. Organizasyon boyunca güvenli sürüş kültürü, profesyonel pist disiplini ve kontrollü motor sporları anlayışı ön plana çıktı.

Şampiyonanın ilerleyen yarışlarında rekabetin daha da yükselmesi beklenirken, Drift NEU organizasyonları Kuzey Kıbrıs’ta motor sporlarının gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor.

 

 

 

 

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