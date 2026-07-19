Milli Raketler Yakın Doğu Üniversitesi’nde Buluştu

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 24-26 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası AirBadminton Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdüren Türkiye AirBadminton Büyükler Milli Takımı, kamp çalışmalarını Girne’de sürdürüyor. 14- 23 Temmuz tarihleri arasında kamp yapmak için Kıbrıs’a gelen milli takım kafilesi, Yakın Doğu Üniversitesi’ni de ziyaret etti. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki Kıbrıs Araba Müzesi’ni ziyaret eden milli sporcular, ardından kampüs içerisindeki The Kaffo’da düzenlenen özel etkinlikte altyapı kategorilerindeki badminton sporcuları ile bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

Türkiye ve KKTC milli takımlarını aynı hazırlık kampında buluşturan organizasyona, Türkiye AirBadminton Büyükler Milli Takımı’ndan sekiz, KKTC AirBadminton Milli Takımı’ndan ise sekiz sporcu katılıyor. Kamp çalışmalarında sporculara, Türkiye Milli Takımı Antrenörü İsmail Küçük ile Türkiye AirBadminton Sorumlusu ve KKTC Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz de eşlik ediyor.

Hazırlık kampının ardından Türkiye AirBadminton Büyükler Milli Takımı, 24 - 26 Temmuz tarihlerinde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek Uluslararası AirBadminton Şampiyonası’nda mücadele edecek. Türkiye Milli Takımı’nın erkek kadrosunda Arda Öz, Burak Küçük, Burak Çeşitcioğlu ve Mete Kaan Uçan yer alırken; kadın takımında ise KKTC’den Yakın Doğu Koleji öğrencileri ve milli sporcular Nehir Deniz ile Zarif Dayı’nın yanı sıra Firdevs Karaaslan ve Sare Ece Başak forma giyecek. Yakın Doğu Koleji öğrencileri Nehir Deniz ve Zarif Dayı’nın Türkiye Milli Takımı kadrosunda yer alması, Yakın Doğu Üniversitesi ile Yakın Doğu Koleji'nin spora ve sporcu yetiştirilmesine yönelik yatırımlarının uluslararası başarılarla karşılık bulduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Deneyimlerini paylaştılar..

Milli sporcular, kampüs içerisindeki The Kaffo’da düzenlenen özel etkinlikte altyapı kategorilerindeki badminton sporcuları ile bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı. Kamp programı kapsamında düzenlenen buluşmada milli sporcular, kariyer yolculuklarını, uluslararası turnuva deneyimlerini ve üst düzey sporculuğa ilişkin bilgi birikimlerini genç badmintoncularla paylaştı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte sporcular, gençlerin sorularını yanıtlayarak onlara uluslararası spor kariyeri konusunda tavsiyelerde bulundu.