  • BIST 13981.05
  • Altın 6092.24
  • Dolar 47.135
  • Euro 53.935
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAPetrol savaş öncesi fiyatlara döndü

Kimliksizler Derneği: Schengen süreci yeni hak ihlallerinin bahanesi olmamalıdır

» »
Kimliksizler Derneği, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Schengen süreciyle birlikte karma evliliklerden doğan çocuklar ve ailelerinin Güney Kıbrıs'a geçişlerinde yaşanabileceği belirtilen sorunlara dikkat çekti
Kimliksizler Derneği: Schengen süreci yeni hak ihlallerinin bahanesi olmamalıdır

Kimliksizler Derneği, "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin Schengen süreci kapsamında karma evliliklerden doğan çocuklar ve ailelerinin Güney Kıbrıs'a geçişlerinde hak ihlalleri yaşanabileceğine ilişkin iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Dernek, son dönemde medyada yer alan haberlerin kamuoyunda önemli bir gündem oluşturduğunu belirterek, söz konusu ihtimale ilişkin kaygılarını daha önce de defalarca dile getirdiklerini ifade etti.

Açıklamada, olası hak ihlallerinin önüne geçilebilmesi için konunun hem Kıbrıs Türk hem de Kıbrıslı Rum liderliği tarafından sorumluluk bilinciyle ele alınması, Avrupa Birliği kurumlarının ise süreci büyük bir hassasiyetle değerlendirmesi gerektiği vurgulandı.

Schengen sürecinin toplumlar arasında yeni ayrımlar yaratan bir mekanizma değil, insan haklarını, serbest dolaşımı ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendiren bir süreç olması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, yıllardır hak ihlallerine maruz kalan karma birlikteliklerden doğan çocuklar ve ailelerinin yeni mağduriyetlerle karşı karşıya bırakılmasının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Kimliksizler Derneği, tüm tarafları olası sorunlar ortaya çıkmadan gerekli hukuki ve idari tedbirleri almaya, çözüm odaklı ve insan hakları merkezli bir yaklaşım benimsemeye davet etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP MYK'dan "İki seçim bir arada yapılacak, karma oy kaldırılacak!" kararı17 Temmuz 2026 Cuma 19:00
  • Erhürman: "BM Genel Sekreteri Guterres'in Ada Ziyaretini Olumlu Karşılıyoruz"17 Temmuz 2026 Cuma 18:47
  • Gazimağusa’da otelde kalan 36 yaşındaki Gökhan Yücel hayatını kaybetti17 Temmuz 2026 Cuma 18:46
  • Erhürman, Dünya Tabipler Birliği Başkanı Dr. Jacqueline Kitulu’yu kabul etti17 Temmuz 2026 Cuma 14:46
  • Molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi17 Temmuz 2026 Cuma 13:32
  • Tufan Erhürman, Binali Yıldırım'ı kabul etti17 Temmuz 2026 Cuma 12:33
  • Seyir halindeki araçta yangın17 Temmuz 2026 Cuma 09:18
  • Sıcaklık 37-40 derece dolaylarında17 Temmuz 2026 Cuma 09:17
  • Pınar Bıçaklı, Gençlik Dairesi Müdürü olarak atandı17 Temmuz 2026 Cuma 09:16
  • Boğazköy’ün bazı bölgelerinde elektrik kesintisi17 Temmuz 2026 Cuma 09:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti