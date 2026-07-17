Yeniboğaziçi Belediyesi'nde yeni başkan Esen Beyköylü oldu

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’in tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardındanYeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir’in tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, Belediye Meclisi’nde başkanlık seçimi gerçekleştirildi.
Seçimde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Belediye Meclis Üyesi Esen Beyköylü ile Ulusal Birlik Partisi (UBP) Belediye Meclis Üyesi Halil Erdoğuş yarıştı.
Yapılan oylamada Beyköylü 8 oy alırken, rakibi Erdoguş 1 oyda kaldı.
Bu sonuçla Esen Beyköylü, 6 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlere kadar Yeniboğaziçi Belediye Başkanı oldu.
Fotoğraf: Mazgal Hendek Ajans
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