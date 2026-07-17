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Gazimağusa’da otelde kalan 36 yaşındaki Gökhan Yücel hayatını kaybetti

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Gazimağusa’da bir otelde konaklayan 36 yaşındaki Gökhan Yücel, aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölüm nedeninin otopsiyle belirleneceği açıklandı.
Gazimağusa’da otelde kalan 36 yaşındaki Gökhan Yücel hayatını kaybetti

Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir otelde konaklayan Gökhan Yücel (36), gece saatlerinde aniden rahatsızlandı.

Otelde görev yapan sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yücel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis açıklamasına göre, görevli doktor tarafından cansız bedeni üzerinde yapılan ilk fiziki muayenede herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadı.

Yücel’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

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