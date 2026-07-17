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Lefke’de triatlon yarışı nedeniyle bazı kavşaklar trafiğe kapatılacak

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Lefke’de pazar günü gerçekleştirilecek triaton yarışları sırasında güzergah üzerindeki kavşaklar geçici olarak trafiğe kapatılacak.
Lefke’de triatlon yarışı nedeniyle bazı kavşaklar trafiğe kapatılacak

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında, Lefke’de, Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından triatlon (yüzme-bisiklet-koşu) yarışı düzenlenecek.

Triatlon yarışının bisiklet ve koşu bölümleri, Lefke Belediye Halk Plajı-Bağlıköy kavşağı ile Yeşilırmak Yolu(Fener) arasındaki yol güzergahında yapılacak.

Bisiklet ve koşu yarışları güzergahı üzerinde, sporculara motorlu polis eskortu eşlik edecek ve geçilecek güzergahtaki tüm kavşaklar polis tarafından geçici olarak trafiğe kapatılacak.

Triatlon yarışı devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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