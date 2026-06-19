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Evden çıkmayan kiracısının eşyalarını dışarı atan ev sahibi tutuklandı

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Çatalköy’de meydana gelen “Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz” olayıyla ilgili bir kişi tutuklandı.
Evden çıkmayan kiracısının eşyalarını dışarı atan ev sahibi tutuklandı

Polis açıklamasına göre, 15 Aralık 2025 ile 16 Haziran 2026 tarihleri arasında, J.S.R.’nin (E-73), ikametgahtan çıkmadığı gerekçesiyle kiracısının tasarrufunda bulunan eve ait giriş kapısının anahtar kısmını kasten sökerek hasara uğrattığı tespit edildi.

Şahsın, daha sonra kapıyı açarak ikametgaha izinsiz şekilde girdiği ve evde bulunan tüm eşyaları dışarıya çıkardığı belirlendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

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