Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu: Lefke Gazi Lisesi mevcut yerinde kalmalı

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, Lefke Gazi Lisesi’nin mevcut yerinde kalarak, ihale süreçlerinin bir an önce tamamlanmasını ve yeni okul binalarının planlanarak derhâl inşaatına başlanmasını talep etti.
Milli Eğitim Bakanlığı’na, “Laf değil, icraat odaklı çalışma” çağrısı yapan Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye ve gerekli katkıyı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, çağrılarının sonuçsuz kalması hâlinde, tüm paydaşlarla eylemler dizisinin ilkini Başbakanlık önünde başlatacaklarını ve Milli Eğitim Bakanlığı önüne kadar devam edeceklerini kamuoyuyla paylaştı.

11 sivil toplum örgütünden oluşan Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu, Lefke Gazi Lisesi konusunda açıklama yaptı.

Çocukların daha fazla belirsizliğe ve konteyner sınıflara mahkûm edilmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, “Lefke’den bakanlığa açık ve son çağrımızdır; okul yerinde kalsın, gelecek inşa edilsin” ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın, daha önce gündeme getirdiği ancak vazgeçilen Lefke Gazi Lisesi’nin başka bir yere taşınması konusunu yeniden gündeme getirmesi eleştirilen açıklamada, “Konu, Lefke için geri dönülmez bir yıkım anlamına gelmekte ve madencilik lobisine hizmet etmektedir.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2022 yılından itibaren üç senedir bölge okulları ile ilgili yapılması gerekenleri dile getirdikleri ve Lefke Gazi Lisesi’nin (LGL) kolej bölümünün açılmasının ardından, okulun geleceğe taşınabilmesi için zorunlu olan sınıf ihtiyacını; bölge sivil toplum örgütleri olarak bizler ve Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği sayısız kez gündeme getirmiş bulunmaktayız.

Süreci sağlıklı bir şekilde yönetemeyen Milli Eğitim Bakanlığı, kendi sorumluluğunu örtmek amacıyla sürekli sivil toplum örgütlerini, Anıtlar Yüksek Kurulu’nu (AYK) ve Lefke Belediyesi’ni suçlamaktadır.

Bakanlığa, bu yanlış ve kabul edilemez üslubundan vazgeçmesi ve bir an önce somut adımlar atması yönündeki çağrımızı kamuoyu önünde son kez yineliyoruz.”

Çocukların daha fazla belirsizliğe ve konteyner sınıflara mahkûm edilmesinin kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, okulun, öğrenci mutluluğu ve eğitim kalitesi esas alınarak, mevcut alanında yeni inşaatlarla en sağlam ve en güçlü şekilde vakit kaybedilmeden yeniden yapılandırılması gerektiği kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, yıllardır Lefke bölge halkının eğitim konusundaki talepleri görmezden gelinerek, konunun farklı noktalara çekilmek istediği ileri sürülen açıklamada şunlara yer verildi:

“Lefke Gazi Lisesi ve Lefke Türk Maarif Koleji’nde maalesef yıllardır okul sekreteri kadrosunu boş tutan ve bu okullara resmî bir görevli ataması yapmayan Milli Eğitim Bakanı’nın, Lefke ilçesine verdiği önemin ve ciddiyetin düzeyi buradan anlaşılmaktadır.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu’nun ve Okul Aile Birliği’nin tüm yapıcı çağrılarının sonuçsuz kalması hâlinde, bütün paydaşlarla birlikte eylemler dizisinin ilkini Lefkoşa’da Başbakanlık önünde başlatacağımızı ve Milli Eğitim Bakanlığı önüne kadar devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

