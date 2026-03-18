Üstel: Cypfruvex Ltd. tarafından bayram öncesinde üreticiye 90 milyon TL’lik ödeme yapıldı

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel, Cypfruvex Ltd. tarafından Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilen yaklaşık 90 milyon TL’lik ödeme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Üstel, hükümet olarak üreticiyi ve emeği her koşulda koruduklarını vurgulayarak, “Hükümetimiz, üreticisinin, işçisinin ve ülkemizin ekonomisinin yanında durmaya devam edecektir. Cypfruvex’in attığı adım, bu anlayışın somut bir örneğidir.” dedi.

Üstel, Valensiya portakal üreticilerine yönelik yüzde 50 ürün avans ödemeleri ile Mandora mandalina üreticilerine yönelik ürün kapatma ödemelerinin yapıldığını, bunun da tarımsal üretimin güvence altında olduğunu gösterdiğini belirtti.

Üstel, sektörle ilgili tüm paydaşlara yönelik ödemelerin eksiksiz şekilde yapıldığını ifade etti.