İskele’de güneş paneli kurulan hali arazide faaliyetler durduruldu

Yeşil Barış Hareketi aktivisti İzlem Nizam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İskele Aygün köyünde hali arazide yürütülen faaliyetlere ilişkin daha önce İskele Belediyesi’ne ihbarda bulunulduğunu belirtti. Nizam, belediyenin bu alanda inşai faaliyet olmadığı yön

Nizam, hali arazinin kiralanma amacının güneş paneli kurulumu olduğunun bilinmesine rağmen, ilgili şirketin gerekli izinleri almadan ve çevre etki değerlendirmesi yapılmaksızın bölgede kurulum çalışmalarına başladığını söyledi. Bu süreçte alana zarar verildiğini ifade eden Nizam, yaşananlar üzerine dava açtıklarını kaydetti.

Bugün görülen duruşma sonucunda mahkemenin ara emri kararı aldığını açıklayan Nizam, “özetle, bu alandaki tüm faaliyetler mahkemenin ara emri kararı ile durdurulmuştur” dedi.

Kararla birlikte, söz konusu alanda yürütülen çalışmaların geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

ünde değerlendirme yaptığını ve gerekli denetimi gerçekleştirmediğini ifade etti.