DAÜ Turizm Fakültesi Turizm Kariyer Fuarı 2026 düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi “Eğitimden Sektöre” temasıyla Turizm Kariyer Fuarı 2026 düzenledi.
DAÜ’den verilen bilgiye göre Turizm Fakültesi binası önünde yer alan fuar, turizm sektörüne ilgi duyan öğrenciler ile sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Fuarıa otel zincirleri, restoran grupları, kafe ve pastaneler katılarak stant açtı. Katılımcı firmaların temsilcileri, öğrencilere staj ve iş olanakları hakkında bilgi verirken, özgeçmiş toplama ve ön görüşmeler gerçekleştirme fırsatı buldu.

Fuar ile öğrencilere kariyer planlaması ve sektörle doğrudan temas kurma platformu sunulması ve akademi ile sektör arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlandı. Fuara 30 firma katıldı.

 

-Yorgancı

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı, DAÜ Turizm Fakültesi’nin yalnızca teorik bilgi sunan bir eğitim kurumu olmadığını, öğrencilerini sektörle doğrudan buluşturan uygulamalı ve kariyer odaklı bir eğitim anlayışını benimsediğini vurguladı.

Yorgancı, bu tür organizasyonların öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağladığını, kariyer hedeflerini şekillendirmelerine yardım ettiğini ve sektörün beklentilerini yakından tanımalarına olanak sunduğunu ifade etti.

 

