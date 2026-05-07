DAÜ VYK eski Başkanı Dr. Erdal Özcenk: Üniversitedeki temel sorun belli

Sorun ; bir önceki VYK’nın iddia edildiği gibi mali tedbir almaması değil, mevcut rektörlük yönetiminin benimsediği dayatmacı,dışlayıcı ve kurumsal uyumu zedeleyen yönetim anlayışıdır.
İşte açıklama;

DAÜ-Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Sayın Şemi Bora’nın DAÜ çalışanlarına yönelik yaptığı açıklama, bugün üniversitede yaşanan temel sorunun ne olduğunu açık biçimde ortaya koymuştur.

Sorun ; bir önceki VYK’nın iddia edildiği gibi mali tedbir almaması değil, mevcut rektörlük yönetiminin benimsediği dayatmacı,dışlayıcı ve kurumsal uyumu zedeleyen yönetim anlayışıdır. Sayın Bora’nın açıklamalarında ifade edilen; YETKİ KARMAŞASI,

KURUMSAL SÜREÇLERİN SAĞLIKLI İŞLETİLEMEMSİ, ORTAK AKIL YERİNE “BEN YAPARIM OLUR”ANLAYIŞI, ELEŞTİRİYE KAPALI YÖNETİM TARZI ve ÜNİVERSİTE İÇİNDE OLUŞAN CİDDİ HUZURSUZLUK aslında bizim görev süremiz boyunca dikkat çektiğimiz gerçeklerin bugün resmen teyit edilmesidir. DAÜ’nün ihtiyacı; Çatışma üreten değil uzlaşı sağlayan, kurumu yoran değil güçlendiren, kişisel anlayışlarla değil kurumsal akılla hareket eden bir yönetim modelidir. ÇÜNKÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KİŞİSEL HESAPLARIN DEĞİL; LİYAKATİN,HUKUKUN VE KURUMSAL CİDDİYETİN YÖNETMESİ GEREKEN “ÇOK DEĞERLİ” BİR DEVLET KURUMUDUR.

