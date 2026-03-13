  • BIST 12433.5
DAÜ-SEN Genel Kurulu... Hoşkara ve ekibine %73 ile yeniden güven oyu.. İşte kazananlar

DAÜ-SEN Genel Kurulu... Hoşkara ve ekibine %73 ile yeniden güven oyu
DAÜ-SEN Genel Kurulu... Hoşkara ve ekibine %73 ile yeniden güven oyu.. İşte kazananlar

DAÜ-SEN Genel Kurulu %88.84 gibi oldukça yüksek bir katılımla gerçekleşti.

DAÜ-SEN Genel Kurulu'nda mevcut yönetim seçimi 30-0 kazandı. Mevcut Yönetimin listesi seçimde %73 gibi çok yüksek bir güven oyu aldı.

DAÜ-SEN 41. OLAĞAN GENEL KURULU SEÇİM SONUÇLARI
(12 Mart 2026)

YÖNETİM KURULU – Toplam Oy
Canan Perkan Zeki — 247

Ruşen Yücesoylu Karakaya — 246

Yeşim Dede — 246

Hamit Caner — 244

Mustafa Rıza — 236

Damla Şimsaroğlu — 233

Fatih Bayraktar — 233

Fatoş Erozan — 233

Ercan Hoşkara — 232

Kağan Günçe — 231

Sami Fethi — 231

Hatice Nilay Hasipoğlu — 230

Nezire İnce — 228

Pembe Behçetoğulları — 228

Hasan Oylum — 226

Hülya Fırat Kılıç — 225

Hasan HacıŞevki — 224

Özlem Olgaç Türker — 224

Berfu Çerçi Öngün — 222

Ergül Mutlu Altundağ — 218

Mehmet Okcan — 214

Ali Katırcıoğlu — 124

Yıltan Bitirim — 112

Burak Ali Çiçek — 109

Pınar Barut — 105

Ahmet Rızaner — 102

Halil Zafer Alibaba — 102

Ozan İnamlık — 101

Tolga Çelik — 101

Aydın Kayol — 100

Eda Becer — 98

Özlem Altun — 97

Emre Hamurtekin — 96

Arzu Abiç — 93

Selda Bal — 92

Gizem Düzenli Oran — 91

Hamed Rezapouraghdam — 91

Meltem Altunışık Öztemur — 91

Kurtuluş Özbaşar — 90

DENETLEME KURULU – Toplam Oy
Banu Lama — 244

Nazan Doğruer — 238

Metin Mavioğlu — 236

Umut Türker — 230

Suzan Özdilek — 227

Zekiye Esentuna — 99

Tuna Karatepe — 91

Emre Özen — 90

Derviş Subaşı — 88

DİSİPLİN KURULU – Toplam Oy
Hüseyin Özkaramanlı — 239

Demet Ulusoy — 237

Mehmetali Özarslan — 233

