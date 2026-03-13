DAÜ-SEN Genel Kurulu... Hoşkara ve ekibine %73 ile yeniden güven oyu.. İşte kazananlar

DAÜ-SEN Genel Kurulu %88.84 gibi oldukça yüksek bir katılımla gerçekleşti.
DAÜ-SEN Genel Kurulu'nda mevcut yönetim seçimi 30-0 kazandı. Mevcut Yönetimin listesi seçimde %73 gibi çok yüksek bir güven oyu aldı.
DAÜ-SEN 41. OLAĞAN GENEL KURULU SEÇİM SONUÇLARI
(12 Mart 2026)
YÖNETİM KURULU – Toplam Oy
Canan Perkan Zeki — 247
Ruşen Yücesoylu Karakaya — 246
Yeşim Dede — 246
Hamit Caner — 244
Mustafa Rıza — 236
Damla Şimsaroğlu — 233
Fatih Bayraktar — 233
Fatoş Erozan — 233
Ercan Hoşkara — 232
Kağan Günçe — 231
Sami Fethi — 231
Hatice Nilay Hasipoğlu — 230
Nezire İnce — 228
Pembe Behçetoğulları — 228
Hasan Oylum — 226
Hülya Fırat Kılıç — 225
Hasan HacıŞevki — 224
Özlem Olgaç Türker — 224
Berfu Çerçi Öngün — 222
Ergül Mutlu Altundağ — 218
Mehmet Okcan — 214
Ali Katırcıoğlu — 124
Yıltan Bitirim — 112
Burak Ali Çiçek — 109
Pınar Barut — 105
Ahmet Rızaner — 102
Halil Zafer Alibaba — 102
Ozan İnamlık — 101
Tolga Çelik — 101
Aydın Kayol — 100
Eda Becer — 98
Özlem Altun — 97
Emre Hamurtekin — 96
Arzu Abiç — 93
Selda Bal — 92
Gizem Düzenli Oran — 91
Hamed Rezapouraghdam — 91
Meltem Altunışık Öztemur — 91
Kurtuluş Özbaşar — 90
DENETLEME KURULU – Toplam Oy
Banu Lama — 244
Nazan Doğruer — 238
Metin Mavioğlu — 236
Umut Türker — 230
Suzan Özdilek — 227
Zekiye Esentuna — 99
Tuna Karatepe — 91
Emre Özen — 90
Derviş Subaşı — 88
DİSİPLİN KURULU – Toplam Oy
Hüseyin Özkaramanlı — 239
Demet Ulusoy — 237
Mehmetali Özarslan — 233
