Petrolün varil fiyatı yeniden 100 doları geçti

Ortadoğu'daki savaşın ekonomik şokları dünya genelinde hissedilmeye devam ediyor. Ham petrolün varil başına fiyatı tedarik kaygıları nedeniyle yine varil başına 100 doların üzerine çıktı.
Ortadoğu'daki savaşın ekonomik şokları dünya genelinde hissedilmeye devam ediyor. Ham petrolün varil başına fiyatı tedarik kaygıları nedeniyle yine varil başına 100 doların üzerine çıktı.

Körfez'deki gemilere yönelik saldırılar da yoğunlaşırken, iki petrol tankerinde patlama haberleri geldi ve en az bir kişinin öldügü bildirildi.

İsrail Ordusu Lübnan'daki saldırılarına devam ederken, Beyrut'ta Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen 10 hedefin vurulduğu açıklandı ve İsrail'i hedef alan İran füzelerinin engellendiği kaydedildi.

Körfez bölgesindeki saldırılar da sürdü ve Suudi Arabistan ve Katar hava saldırıları düzenlendiğini bildirdi.

