İngiliz savaş gemisi HMS Dragon Doğu Akdeniz’e geliyor

İngiliz donanmasına mensup HMS Dragon gemisi, Güney Kıbrıs’a gelmek üzere önceki gün Portsmouth deniz üssünden yola çıktı.

Politis gazetesi, BBC ve diğer haber kaynaklarına dayandırdığı haberinde, HMS Dragon Type 45 destroyerinin bir hafta içinde bölgede olmasının beklendiğini kaydetti.

Gazete, geminin; Amerika ve İsrail’in İran'a başlattığı operasyondan bu yana İngiliz Kraliyet Donanması'nın Akdeniz bölgesinde konuşlandırdığı ilk büyük savaş gemisi olduğuna da işaret etti.

Haberde, geminin Avrupa’daki en gelişmiş hava savunma ve füze savunma gemilerinden biri olduğu da ifade edildi.