Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Ben paniğe kapılıp sorunları kavgayla büyütmek için değil, sorunlara istişareyle, diplomasiyle, diyalogla çözüm üretmek için buradayım" açıklamasını yaptı.
Erhürman: Sorunlara diyalogla çözüm üretmek için buradayım

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, kendisine yöneltilen eleştirilere yönelik sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın açıklaması şöyle:

"Eleştiriyi dinlerim, öfkeyi anlarım, üzüntüyü, endişeyi yüreğimde hissederim.

Ama ne bölerim, ne böldürürüm. Ne umut tacirliği yaparım, ne de umutsuzluk tacirliği yapmaya çalışanlara fırsat veririm. Ne ötekileştiririm, ne halkımın, yurttaşlarımın haklarını savunmaktan geri dururum.

Çok denendi, hiç başarılamadı! Ben paniğe kapılıp sorunları kavgayla büyütmek için değil, sorunlara istişareyle, diplomasiyle, diyalogla çözüm üretmek için buradayım.

Ne demokrasiden, insan haklarından, ne de çözüm iradesinden vazgeçerim.

"Yetki bende değil, beni ilgilendirmez"in rehavetine, konformizmine kapılmaya niyetim olmadığını söylemiştim.

Aynı şekilde, "bu memleketten, bu halktan bir şey olmaz"ın konformizmine de yer yok benim kitabımda.

Dedim ya, çok denendi, başarılamadı! Öfkelenmem, kırılmam, küsmem, soğukkanlılıkla, sabırla ve kararlılıkla devam ederim.

Ne devraldığımı da, bu ülke, bu halk, en çok da bu ülkenin çocukları için nereye doğru yürümem gerektiğini de biliyorum.

Hep sokaktaydım, gene sokaktayım. Hep dinledim, yine dinliyorum. Özgüvenimin kaynağı, halkıma, bu halkın yetişmiş insan gücüne duyduğum güvendir ve bilinsin ki bunda zerre sarsılma olmadığı gibi, asla da olmayacaktır."

