Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı’dan 1 Mayıs mesajı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, emeğin toplumun temel taşı olduğuna vurgu yaptı.

Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“1 Mayıs, emeğin, alın terinin ve üretimin değerinin bir kez daha hatırlandığı anlamlı bir gündür. Ülkemizin kalkınmasında ve geleceğe güvenle ilerlemesinde en büyük pay, fedakârca çalışan emekçilerimize aittir.

Hedefimiz; çalışma hayatını daha adil, daha güvenli ve daha eşitlikçi bir yapıya kavuşturarak, uluslararası standartlara uyumlu bir sistem inşa etmektir. Bu doğrultuda, çalışanlarımızın haklarını koruyan ve yaşam kalitelerini artıran politikaları kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Kadınıyla erkeğiyle, alın teriyle ülkemize değer katan, üreten ve büyüten tüm emekçilerimize teşekkür ediyor; 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”