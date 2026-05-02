İskele’de Silah Operasyonu: Tabanca ve Mermiler Ele Geçirildi, 6 Kişi Tutuklandı

İskele’de Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 29.04.2026 tarihinde saat 20.30 sıralarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında, M.A.H.(E-23)’nin tasarrufunda 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 9 mm çapında toplam 5 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen D.Ş., A.T., M.V.B. ve Ö.E. de tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında ise, 28.04.2026 tarihinde C.K.(E-23), B.Ç.(E-32) ve H.I.(E-30)’nin söz konusu tabanca, şarjör ve mermileri İskele’de bir ağaç altına gizlediklerinin tespit edildiği bildirildi.

C.K. ve B.Ç. tutuklanırken, H.I.’nin arandığı belirtildi. Soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.