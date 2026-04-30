İzlem Nizam: Orman arazilerinin devri, ilgili taraflarla görüşülmeden Meclis’e getiriliyor

İzlem Nizam, 3 bin 500 dönüm orman arazisini kapsayan yasa değişikliğinin görüşülmeden Meclis’e getirildiğini belirterek, mücadele için destek çağrısı yaptı.
İzlem Nizam: Orman arazilerinin devri, ilgili taraflarla görüşülmeden Meclis’e getiriliyor

Yeşil Barış Hareketi üyesi İzlem Nizam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasası’nın ilgili taraflarla görüşülmeden Meclis’e sevk edilmeye çalışıldığını ifade etti.

Mecliste konuyu takip eden Yeşil Barış Hareketi üyesi İzlem Nizam, paylaşımında komite başkanının KTMMOB’ye bağlı meslek odaları, ilgili sivil toplum örgütleri ve Orman Dairesi dışında kalan ilgili kurumları toplantıya davet etmeden yasa sürecini ilerletmeye çalıştığını ifade etti.

Söz konusu yasa ile yaklaşık 3 bin 500 dönüm orman arazisinin “halkın tepkisine ve 97 sivil toplum örgütünün ortak çağrısına rağmen devredilmek istendiği” öne sürüldü.

Nizam, paylaşımında Meclis komitesi önünde olduklarını belirterek, yasanın görüşüleceği süreçte komite çalışmalarına dahil olma yönünde mücadele verdiklerini ve süreci sonuna kadar takip edeceklerini kaydetti.

Paylaşımda, destek vermek isteyenlerin de Meclis’e davet edildiği belirtildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
