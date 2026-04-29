Avustralya'da uçak kazası: Parafield Havalimanı hava trafiğine kapatıldı

Güney Avustralya’nın Adelaide şehri yakınlarındaki Parafield Havalimanı’nda küçük bir uçağın hangara çarpması sonucu yangın çıktı. Havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı.
Avustralya’da uçak kazası: Parafield Havalimanı hava trafiğine kapatıldı

Güney Avustralya polisinden yapılan açıklamaya göre, küçük bir uçak iniş denemesi yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle pist yakınındaki hangara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hangarda büyük bir yangın başlarken, bölgeden yoğun siyah dumanlar yükseldiği bildirildi.

Bölge tahliye edildi, uçuşlar durduruldu

Olayın ardından acil servis ekipleri bölgeye sevk edildi ve havalimanının çevresi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Havalimanı sözcüsü, tüm hava trafiğinin durdurulduğunu ve ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü açıkladı.

Yaralı durumu belirsizliğini koruyor

Uçakta kaç kişinin bulunduğu veya hangar içinde yaralanan olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, dumanın geniş bir alana yayıldığını belirterek çevre sakinlerine kapalı alanlarda kalmaları ve olay yerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

  • Dünya yeni yıla girmeye başladı31 Aralık 2024 Salı 18:34
  • Evli çiftten akılalmaz dolandırıcılık: 43 yılda 12 kez boşandılar11 Aralık 2024 Çarşamba 11:25
  • Avustralya’da çalışanlara iş saatleri dışında aramalara cevap vermeme hakkı tanındı26 Ağustos 2024 Pazartesi 10:20
  • Dünyanın en eski mağara resmi bulundu04 Temmuz 2024 Perşembe 21:27
  • Avustralya'da kuma "yardım" yazan gençler kurtarıldı03 Haziran 2024 Pazartesi 18:02
  • Gelecekte 'hayata döndürülme' umuduyla bir insan donduruldu27 Mayıs 2024 Pazartesi 21:07
  • Avustralya'da tek delikliler takımına ait yeni türler keşfedildi27 Mayıs 2024 Pazartesi 19:05
